Qubes ide ďalej ako po hranicu bežného štandardu

Flexibilné kancelárie na prenájom, zariadené na mieru s plným vybavením, s dôrazom na podporu zdravia. Aj o tom je Qubes Nivy Tower.

Tešíte sa z toho, že sa vaša firma rozrastá o nové zákazky a zamestnancov? Potrebujete pre svoju stredne veľkú spoločnosť, alebo neustále rastúci projekt flexibilné kancelárske priestory v atraktívnej lokalite hlavného mesta, s dostupnosťou dôležitých služieb i obchodov, pretože coworking je pre vás už nevyhovujúci?

Kancelárie na prenájom v novom centre Bratislavy vyhľadávajú stredne veľké firmy, startupy a korporácie. Pridať sa k nim môžete aj vy. Čo všetko na vás čaká?

Qubes je viac ako obyčajné kancelárie na prenájom

Flexibilita a plný servis je základ

Qubes Nivy Tower ponúka prenájom kancelárskych priestorov, ktorý ide za hranicu bežného štandardu. Jednou z výhod je ideálna poloha v mestskej štvrti Nové Nivy v Bratislave, s dostupnosťou pestrej palety obchodov, služieb i hromadnej dopravy. Máte tak jedinečnú príležitosť zájsť do reštaurácie alebo kaviarne, poslať balík poštou alebo si v rámci prestávky odskočiť ku kaderníčke.

Kancelárie na prenájom Nové Nivy sú flexibilné. To znamená, že sa dajú prispôsobiť presne podľa vašich požiadaviek. Nie je problém kanceláriu zväčšiť, zmenšiť, zlúčiť či rozdeliť. Samozrejme, zariadenie v podobe dizajnového a funkčného nábytku sa dá upraviť na mieru tak, ako si prajete.

Kancelárie Bratislava sú plne servisované – nemusíte sa starať o upratovanie, recepčné a bezpečnostné služby, dopĺňanie toaletného papiera ani čerstvého ovocia na stôl. Oceníte aj skutočnosť, že kancelárie sú ihneď k dispozícii a existuje možnosť prenajať si ich krátkodobo. Rýchle a zabezpečené wifi pripojenie je samozrejmosť.

Viete o tom, že neplatíte za zdieľané priestory, ktoré nevyužívate pravidelne, ako napríklad zasadačky? Zdieľanie je jedným z dôležitých princípov Qubes.

V spoločných kuchynkách je vždy k dispozícii voňavá káva, lahodný čaj či niečo chutné pod zub.

Čerešničkou na torte je udržateľnosť a možnosť relaxu

Coworking Bratislava je výborným riešením pre freelancerov, nezávislé profesie a malé podniky. Avšak pre rýchlo rastúce spoločnosti, ambiciózne startupy, stredne veľké firmy či korporácie je nevyhovujúci. Týka sa to aj vás? Potrebujete viac? Na to, aby ste mohli napredovať a plniť svoje podnikateľské ambície je nevyhnutné mať k dispozícii dostatočne veľké, príjemné a plno vybavené priestory Qubes.

Qubes nie je len o skvelej polohe, flexibilných kanceláriách na prenájom a plnom servise. Prácu v moderne zariadenom prostredí vám spríjemnia maličkosti, ktoré v skutočnosti až takými drobnosťami nie sú. Keď si ich všetky zrátate, zistíte, že kancelárie na prenájom Nové Nivy nemajú konkurenciu. V čom sú výnimočné?

Udržateľnosť je čím ďalej, tým viac skloňovaným pojmom aj v Qubes Nivy Tower. Fasáda je z trojitého skla. V budove je využívaný filtračný systém schopný zachytiť až 90 percent nečistôt. Navyše kvalita vzduchu je pravidelne kontrolovaná. Okrem čerstvého vzduchu sa môžete tešiť na akustický komfort a dostatok denného svetla prenikajúceho z veľkých okien. Tie sa dajú v prípade potreby ľahko otvoriť.

Chcete k udržateľnosti prispieť aj vy? Nechajte so svojimi kolegami alebo zamestnancami aspoň dva razy do týždňa auto doma a choďte do Qubes na bicykli. Pred budovou pohodlne zaparkujete na vyhradenom bajkovom parkovisku. Potom si dáte sprchu, ktorá je na každom poschodí a s energiou sa pustíte do práce.

Ak chcete, aby vaši zamestnanci podávali kvalitný pracovný výkon, mali by ste myslieť aj na ich pitný režim. Kancelárie na prenájom disponujú vodou, ktorá prešla dvojitou filtráciou.

Práca nie je len o príjemnom pracovnom prostredí a ľuďoch, s ktorými sa dá porozprávať v spoločnej kuchynke pri popíjaní chutnej kávy. Občas, alebo aj pravidelne, môžete využiť zelenú strechu obchodného centra na oddych alebo spoločné rozhovory. Jedlo takisto lepšie chutí na čerstvom vzduchu, v zajatí zelene, s pekným výhľadom na okolie.