Ako vybrať správny matrac na spanie pre vaše dieťa alergika

Kašeľ, problémy s dýchaním, chronická nádcha, upchatý nos. Spoznávate tieto príznaky u svojho dieťaťa? Ak spomenuté symptómy trvajú viac-menej celoročne a viditeľne sa zhoršujú s príchodom jesene či zimy, môžete mať doma malého alergika na roztoče. Vtedy sa treba zamyslieť, na akom matraci v noci dieťa spí a zapracovať na prevencii.

Prevencia pre detských alergikov

Rodičia by za každých okolností vždy zobrali na seba trápenie svojich detí. Bohužiaľ, ani pri alergiách to nie je možné, no je pár vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste im život s alergiami na roztoče uľahčili. Ideálne prostredie pre roztoče je teplé a vlhké. Áno, práve matrac je prototyp miesta, kde je ich zvýšený výskyt bežný. To je úplne normálne a pre človeka bezpečné, no alergici trpia. Ako teda vybrať správne matrace pre alergika?

V prvom rade sa snažte vyberať detské matrace vyrobené zo vzdušnejších materiálov. Je to dobré preto, že tak redukujete riziko premnoženia roztočov. Vzdušné matrace majú menšiu mieru výskytu vlhkosti, čím sa znižuje aj výskyt a vznik nepríjemných plesní. Tie alergie u detí, ale aj dospelých vo všeobecnosti zhoršujú. Vyhnite sa im ako najviac môžete.

Zdroj obrázka: Tatyana Vyc / Shutterstock.com

Spôsoby, akými môžete doma pomôcť deťom alergikom:

v zime pravidelne vetrajte,

nevykurujte príliš interiér,

● preferujte chladnejší vzduch,

zadovážte si čističku vzduchu.

Pot na matraci

Je nepopierateľným faktom, že sa v spánku potíme. Všetci bez rozdielu. Odchýlky nastávajú však v tom, že niekto sa potí viac, iný menej. Vedeli ste, že bežne dospelý človek vypotí v noci počas spánku aj liter potu? A ten sa, samozrejme, dostáva do matraca, vankúšov a obliečok. Pri pravidelnom nadmernom potení, keď sa budíte s nepríjemným pocitom prilepeného pyžama na tele alebo na vlhkom matraci, je nutné tento problém riešiť. Môže ísť o zdravotné problémy, zlý životný štýl aj hormonálnu nerovnováhu.

V prípade detských alergikov je teda nutné dbať o čosi väčšiu pozornosť na hygienu posteľnej bielizne a matraca, na ktorom spia. Ako rodičia by ste nemali podceňovať pravidelné prezliekanie perín a zvýšte ochranu matracov. To môžete urobiť jednoducho cez matracové chrániče, ktoré natiahnete na vrchnú stranu matraca. Výhodou týchto chráničov je to, že ochraňujú matrac pred znečistením a vy ho môžete kedykoľvek dať dole a oprať. Je to rýchlejšie a menej náročné, ako čistiť samotný matrac.

Zároveň tak používaním chrániča výrazne predlžujete životnosť matraca a zabezpečíte vášmu malému alergikovi bezpečnejší spánok. Pokiaľ sa u vás objavila rozšírená alergia detí na roztoče, môžete s ňou bojovať práve chráničom na matrac, ktorý má špeciálnu úpravu a aktívne proti nim bojuje.

Zdroj obrázka: FotoDuets / Shutterstock.com

Správny poťah

Kvalitný spánok detí je ovplyvnený viacerými faktormi. Ak je dieťa alergik a v noci kašle či má zhoršené dýchanie, bude sa častejšie budiť a následne sa tým naruší aj jeho denný režim. Spánok môžete pri výbere matraca zlepšiť aj tým, že vyberiete prateľný poťah, ktorý pravidelne zbavíte nečistôt, potu či odumretej kože, čo je skvelou potravou pre roztoče a znížite ich výskyt. Dieťaťu sa tak môže alergia zmierniť a zlepší sa mu tým aj nočný spánok.

Pri kúpe detských matracov vás môže pri prvom pohľade odradiť vyššia investícia. Avšak, keď sa zamyslíte, tak je výhodnejšie zvoliť matrac vyrobený z kvalitných materiálov s prateľným poťahom a doplniť ho o chránič samotného matraca. Jeho životnosť sa tak predĺži na dlhé roky a vy sa tak nebudete musieť starať o jeho výmenu, len o jeho hygienu. Zvoliť si môžete napríklad detský ortopedický matrac Tropico Dáša, ideálne vo výške 18 alebo 20 centimetrov, alebo matrac zo studenej peny Kolos Bio Ecology, ktorý zabezpečí dieťaťu komfort pri spaní.

Doprajte svojim deťom alergikom to najlepšie, čo trh matracov ponúka. Uľavíte im od nepríjemných symptómov, ktoré ich môžu rušiť pri spánku a zhoršovať jeho kvalitu. Výberom správneho matraca však neuľavíte len deťom, ale aj sami sebe. Nový matrac je investícia do zdravia každého člena rodiny.