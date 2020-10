Ako si poradiť so zásobami Hokkaido tekvice? 3 tipy na chutné jesenné recepty.

Obdobie jesene je charakteristické zásobami rôznej zeleniny a ovocia, ktoré sme si počas leta starostlivo vypestovali. Kráľovnou sezóny je jednoznačne tekvica. I keď patrí medzi ovocie, je považovaná za tradičnú jesennú zeleninu. Pre ľudí po celom svete je symbolom blížiaceho sa sviatku Helloween, no svoje hlavné zastúpenie má v kuchyni. Práve Hokkaido je svojím zložením zo všetkých tekvíc výnimočná. Viete prečo?

Tekvica Hokkaido patrí medzi naobľúbenejšie svojho druhu. Má plnohodnotnú chuť, vďaka ktorej ju dokážete využiť práve pri varení alebo pečení, v slaných či sladkých receptoch. Je výnimočná svojou krásnou oranžovou šupkou, ktorú nemusíte krájať, pretože počas tepelnej úpravy pekne zmäkne. Uľahčí vám to kopec práce a času, čo určite ocenia menej zdatní kuchári. V rámci pozitívnych vlastností Hokkaido nezaostáva ani vo výživových hodnotách. Obsahuje veľa vody, vitamínov, betakaroténu či vlákniny, ktorá podporuje naše trávenie. Pripravte si na víkendové raňajky tekvicovú nátierku alebo na uponáhľaný deň ľahký tekvicový šalát. Počas upršaného večera privítate rýchly, teplý tekvicový krém, a to všetko podľa receptov Martiny Dvořákovej, špecialistky na ketodiétu.

Tekvicová nátierka

Na prípravu budeme potrebovať asi 75 minút a tieto suroviny:

1 g chilli papričky

citrónová kôra podľa potreby

1 jablko

soľ podľa chuti

čierne korenie podľa chuti

kyslá smotana podľa chuti

1 lyžica olivového oleja

1 tekvica Hokkaido

KetoDiet proteínový chlieb tmavý

POSTUP: Jablko, tekvicu, čili papričku nakrájame, osolíme, okoreníme, pomiešame s olivovým olejom a dáme piecť do rúry na 180 °C na 35 minút. Pridáme kyslú smotanu a rozmixujeme. Na dosiahnutie úplne hladkej štruktúry môžeme nátierku ešte prepasírovať cez jemné sitko. Necháme 30 minút vychladnúť, pridáme citrónovú kôru a poriadne zamiešame.

TIP: Nátierka sa skvele hodí k proteínovému chlebu KetoDiet alebo ako dip k nachos. Chutná bodka na záver je nasekaná čerstvá petržlenová vňať.

Tekvicový krém s kyslou smotanou

Na prípravu budeme potrebovať asi 30 minút a tieto suroviny:

1 menšia tekvica Hokkaido (môžete použiť aj maslovú, prípadne skombinovať)

1 cibuľa

5 väčších mrkiev

3 petržleny

soľ podľa chuti

sušený cesnak podľa chuti

kurkuma podľa chuti

čerstvý zázvor

zakysaná smotana

plátky mandlí

tekvicový olej

POSTUP: Hokkaido tekvicu si nakrájame na väčšie kocky a zľahka orestujeme na masle. Nie je potrebné lúpať, šupka má najviac vitamínov, o ktoré by bolo škoda sa ochudobniť. Ďalej pridáme nakrájanú cibuľu, mrkvu a koreň petržlenu. Všetko osolíme, zaprášime sušeným cesnakom a kurkumou. Môžeme pridať aj kúsky čerstvého zázvoru. Chvíľu ešte premiešame, a potom podlejeme vriacou vodou. Priklopíme pokrievkou a necháme dusiť. Keď je zelenina mäkká, tyčovým mixérom všetko rozmixujeme na hladkú krémovú polievku. Navrch ozdobíme kyslou smotanou, opraženými mandľami a tekvicovým olejom.

Tekvica s gréckym syrom feta

Na prípravu 2 porcií budeme potrebovať asi 85 minút a tieto suroviny:

2 vetvičky čerstvého tymiánu

3 strúčiky cesnaku

čierne korenie podľa chuti

soľ podľa chuti

olivový olej podľa potreby

slnečnicové semienka podľa chuti

1 balenie syru feta

1 tekvica Hokkaido

vlašské orechy podľa chuti

POSTUP: Tekvicu ošúpeme, zbavíme semienok, nakrájame na väčšie kocky a rozprestrieme do zapekacej misky. Pokvapkáme olivovým olejom, osolíme, okoreníme, pridáme 3 strúčiky neošúpaného cesnaku a 2 vňate tymianu. Cesnak rozhodne nešúpeme, predídeme tak jeho spáleniu. Zmes pečieme cca 40 minút na 180 stupňoch Celzia. Potom pridáme vlašské orechy, slnečnicové semienka a pečieme domäkka ďalších cca 10 minút. Orechy nepridávame skôr, aby sa nespálili. Upečené vyberieme z rúry a posypeme nastrúhaným syrom feta. Vložíme to ešte na 5 minút do rúry, aby sa syr krásne roztiekol.

