9 geniálnych tipov na domáci tréning šteniatka

Ako naučiť šteniatko na wc

Len čo sa vám a malému Rockymu stretli pohľady, vedeli ste, že ste pre seba stvorení. Kúpili ste si nového kamaráta a teraz to rozkošné uslintané klbko zbožňujete ešte viac. Skutočnosť, že si musíte kúpiť nový koberec, sa vám však páči už menej. Je načase dopriať vášmu havkáčovi trochu tréningu. Nech sa rozhodnete pre akúkoľvek metódu – spávanie v klietke, prechádzky po vonku či močenie na noviny – môže sa vám hodiť zopár šikovných tipov ako naučiť šteniatko na wc.

Nespustite z vášho šteniatka oči

Ľahko sa to hovorí, ťažšie robí, to je nám všetkým jasné. Usilujte sa však byť čo najpozornejší a hľadajte signály fyzickej potreby vášho malého chlpatého klbka. Napríklad oňuchávanie, krúženie dokola či postávanie pri dverách. Aj keď si nebudete stopercentne istí, že váš psík sa potrebuje vyprázdniť, zoberte ho von. Istota je istota.

Dodržiavajte časový plán

Kŕmte svojho miláčika každý deň v rovnakom čase a chodievajte s ním zakaždým na rovnaké miesto, aby si uľavil (pokiaľ možno nie na susedovu verandu). Zacíti sám seba a to ho povzbudí. Kľúčom je dôslednosť.

Používajte vôdzku

Ak má vaše šteniatko vykonať potrebu, pripnite si ho zakaždým na vôdzku, hoci máte oplotený dvor. V opačnom prípade ho vonku môže kadečo rozptýliť (všetky tie vône!), až nakoniec zabudne, prečo šlo vlastne von. Trvajte na tom, aby si najprv splnilo svoju povinnosť, a až potom mu dovoľte pobehať si (bude to vnímať ako odmenu za dobré správanie).

Chodievajte von často

Podľa slov Amerického klubu chovateľov psov sú psy schopné kontrolovať svoj močový mechúr toľko hodín, koľko majú mesiacov (platí to približne do veku deviatich mesiacov). Takže váš štvormesačný havkáč by mal vydržať asi štyri hodiny. Šteniatka však zvyčajne potrebujú ísť von hneď ráno po zobudení, respektíve po každom zobudení, ak si počas dňa zdriemnu, po jedle, hraní sa a pred spaním (takže dosť často).

Na Slovensku je to tak… Zviera ako hnuteľná vec

Pozitívna motivácia

Zakaždým, keď si váš štvornohý kamarát splní svoju vonkajšiu povinnosť, patrične ho pochváľte. Áno, možno budete vyzerať ako blázon, keď budete na ulici jasať, lebo váš miláčik sa konečne vykakal. Šteniatka však veľmi dobre reagujú na odmeňovanie (predovšetkým také, čo sa dá zjesť). Mimochodom, neponáhľajte sa potom hneď domov. Psy sú múdre tvory a naučia sa naťahovať celú záležitosť, len aby mohli ostať von trochu dlhšie.

Netrestajte po čine

Podľa odborníkov strkanie ňufáka vášho psíka na miesto, kam sa vycikal už dávnejšie, nepomôže. Psy nemajú pamäť ani schopnosť prepojiť vašu zlosť s tým, čo spravili. Ak vaše šteniatko prichytíte priamo pri čine, tlesknite rukami alebo povedzte niečo v zmysle „oó“, aby vedelo, že takéto správanie je zlé. Potom ho vezmite von.

Nehody sa stávajú

Aj najdokonalejším psíkom sa niekedy prihodí nejaká tá nepríjemnosť. Frustrujúce? Áno. Nie je to však koniec sveta. Prehnanou reakciou svoje šteniatko iba vystrašíte a nakoniec si môže vypestovať obavu z vyprázdňovania sa pred vami (v tom prípade sa pripravte na kôpky a mláčky za gaučom).

Upracte po ňom

Určite neplánujete nechať fekálie vášho havkáča uprostred obývačky, aby ich všetci videli, ale dbajte o to, aby ste ich naozaj dobre vyčistili. A – je to nechutné. B – akýkoľvek zápach, ktorý by tam ostal, môže pre vášho psíka znamenať, že je to dokonalé miesto na potrebu. Kúpte si overené čistiace prostriedky, na trhu ich je dosť.

Nezabúdajte, že vaše šteniatko je výnimočné

To však už dávno viete, nie je tak? Ak sa vášmu kamarátovi podarilo vytrénovať svojho psíka za tri dni, neznamená to, že to vaše malé klbko musí zvládnuť za rovnaký čas (aj v prípade, že je to rovnaká rasa). Kompletné naučenie psíkov na domáce prostredie zvyčajne trvá od štyroch do šiestich mesiacov, no niekedy aj dlhšie (dokonca až rok). Na túlenie sú však dokonalí odborníci už od prvého dňa.

