Prieskum: vieme koľko Slováci plánujú minúť na veľkonočné nákupy aj kedy zamieria do obchodov

Tohtoročné veľkonočné sviatky budú prvé, počas ktorých budú obchody zatvorené až celé tri dni. Ako si s tým Slováci plánujú poradiť? Až 68 % Slovákov plánuje uskutočniť veľkonočný nákup postupne, počas týždňa pred Veľkým piatkom. Vyplýva to z prieskumu nákupného spoločenstva Cashback World. Prieskum sa uskutočnil začiatkom marca 2018 na vzorke 1 842 respondentov starších ako 18 rokov.

Slováci si už pravdepodobne zvykli na to, že obchody sú počas sviatkov zatvorené. Napriek tomu, že počas tejto Veľkej noci budú obchody zatvorené až celé tri dni – Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok, nárazový nápor v obchodoch sa konať zrejme nebude. „Z nášho prieskumu vyplynulo, že až 68 % Slovákov plánuje urobiť veľkonočné nákupy postupne v týždni pred Veľkým piatkom,“ uviedol Ľuboš Kravárik, generálny riaditeľ myWorld Slovakia s.r.o., prevádzkovateľ nákupného spoločenstva Cashback World. Len necelá štvrtina (24 %) Slovákov plánuje nakúpiť naraz jeden deň v týždni pred Veľkým piatkom a iba 8 % opýtaných okrem čiastočného nakupovania v týždni sa chystá navštíviť obchody aj počas Bielej soboty.

Prieskum ďalej ukázal, že väčšina Slovákov zamýšľa na veľkonočný nákup minúť od 50 do 100 eur. Uviedlo to až 73 % respondentov. Maximálny rozpočet do 200 eur si stanovila približne pätina slovenských domácností (22 %) a len 5 % Slovákov je ochotných na nákupy súvisiace s Veľkou nocou minúť viac ako 200 eur. Rozpočet na sviatočný nákup vo veľkej miere súvisí aj s programom počas voľných dní. Prieskum preto zisťoval, kde Slováci plánujú stráviť sviatky. Až 70 % opýtaných uviedlo, že uprednostní pohodlie vlastného domova v kruhu najbližšej rodiny a len približne tretina (30 %) nemá v pláne zostávať doma.

Vo všeobecnosti platí, že Slováci si počas sviatkov radi doprajú a to platí aj o Veľkej noci, ktorá je druhým najsilnejším obdobím na nakupovanie. Zaujímavou a stále málo využívanou možnosťou znižovania nákladov pri veľkých rodinných nákupoch je členstvo vo vernostnom nákupnom programe. „S vernostnou cashback kartou získate pri nákupe u obchodných partnerov späť na svoj účet v banke od 1 % až do 5 % z ceny zakúpeného tovaru, bez ohľadu na to, či je zľavený alebo nie,“ vysvetľuje Ľuboš Kravárik, generálny riaditeľ spoločnosti myWorld Slovakia.

