Páni, dole nohavice. Vyskúšajte nutscaping a odfoďte svoje semenníky na dovolenke

Ohodnoť článok

Nie, aj keď to znie ako riadny vtip, Nutscaping sa postupne rozširuje celým svetom a každý deň na internet pribúdajú nové fotografie z dovolenky, ktoré sa však niečim líšia. Sú špeciálne. Samozrejme, nájdete na nich krásne scenérie prírody, architektonické pamiatky či pekné západy slnka, no niečo tu nehraje. Na každej fotografii je šmuha, ktorá vyzerá ako keby autor fotografie zabudol svoj prst v objektíve. Bodaj by. Nie, ide o pánske semenníky a ak uvidíte takúto fotografiu na svojej nástenke na Facebooku, nezľaknite sa. Váš priateľ len prepadol novému svetovému trendu zvanému Nutscaping.

Čo je to Nutscaping?

Ide o spôsob zhotovovania fotografií prírody spolu s pánskymi semenníkmi. Áno, akokoľvek bizarne to znie, je to pravda. Tento fenomén sa vo svete objavil už dávnejšie, no jeho popularita stále rastie. Pozrite si tie najpopulárnejšie Instagram fotografie na oficiálnom účte Nutscapingu.

Ako spraviť Nutscaping fotografiu? Prečítajte si návod

Nájdite si miesto v súkromí, niekde v prírode. Redakcia Zaujímavosti však odporúča odľahlé miesto bez zbytočných pohľadov. Ušetrite svoje majstrovské dielo až do momentu, kým ho zavesíte na internet. Nechcete byť predsa obvinení z verejného pohoršovania.

Dajte si dole nohavice a aj spodné prádlo.

Požiadajte kamaráta, aby vás odfotil zozadu len tak, aby na fotografii viseli hore svoje semenníky

Pochváľte sa svojim umeleckým dielom na internete

Odkiaľ Nutscaping prišiel netušíme, no ide o alternatívnu zábavu, ktorú svet akosi nepochopil. Aj keď vzniká stále viac a viac nadšencov Nutscapingu, mnohým to príde nechutné a vrcholne nevhodné. Aký máte názor vy? Napíšte nám do komentárov.