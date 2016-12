Ohodnoť článok

Uplynulý rok bol naozaj pestrý a bohatý, aj pokiaľ ide o módu. Módni návrhári sa aj tento rok snažili priniesť niečo nové, šokovať, či sa držať overených trendov. Pozrite sa, ktoré mená v roku 2016 najviac zatriasli svetom módy.

Zendaya

Iba 20-ročná Zendaya preferuje oblečenie, v ktorom dominujú skôr voľnejšie strihy a „pouličné“ motívy. Práve preto sa tohtoročná kolekcia bývalej hviezdy americkej televíznej stanice Disney Channel a v súčasnosti celebritnej návrhárky niesla prevažne v štýle mestskej elegancie.

Just one more shot🛍 dayabyzendaya.com Fotka uverejnená používateľom Zendaya (@zendaya), Nov 4, 2016 o 2:34 PDT

Sonia Rykiel

Modely tejto francúzskej módnej návrhárky sú známe najmä tým, že vyjadrujú ľahkosť a zábavu. Sonia Rykiel, ktorá svoju módnu značku odštartovala už v roku 1965, sa preslávila štýlovými svetrami v chlapčenskom štýle. Hoci nás návrhárka tohto roku vo veku 86 rokov opustila, jej módne impérium a kultové úplety pretrvávajú aj naďalej.

@amalie_gassmann looking beautiful in total look Sonia Rykiel from the Fall Winter 2016 Collection available in our boutiques and online. #Linkinbio #AmalieGassmann #Stripes #FW16 #Sequins Fotka uverejnená používateľom Sonia Rykiel (@soniarykiel), Okt 20, 2016 o 1:21 PDT

Anila Dongre

Anila Dongre je módna návrhárka pôsobiaca v Indii, ktorej tvorbu charakterizujú prevažne extravagantné a bohato zdobené svadobné a večerné šaty. Tento rok si získala uznanie širokej verejnosti najmä vďaka šatám, ktoré vytvorila pre Kate Middleton, a ktoré si vojvodkyňa obliekla počas svojej návštevy Indie.

Karl Lagerfeld

Muž, ktorý stojí za značkou Chanel, sa v roku 2016 do istej miery zameral aj na hollywoodsku mládež, a obliekal napríklad Lily Rose Depp, Daisy Ridley, Willow and Jaden Smith, Julianne Moore, či Dakotu Fanning. Azda aj preto bola tohtoročná kolekcia Chanel plná farebných motívov a geometrických tvarov.

Welcoming Paris Fashion Week with KARL looks. 😎#KARLLAGERFELD #pfw Fotka uverejnená používateľom KARL LAGERFELD (@karllagerfeld), Sep 27, 2016 o 8:26 PDT

Alessandro Michele

Rok 2016 by sme mohli pokojne nazvať aj rok topánok bez opätku. Môže za to aj Alessandro Michele, ktorý stojí za značkou Gucci. Práve on urobil z mokasín obrovský trend, a to tak medzi mužmi, ako aj medzi ženami. Vo všeobecnosti sa kolekcia Gucci niesla v znamení žiarivých farieb, zložitých výšiviek a bohémskeho looku, to všetko s jemným nádychom punk-rocku.

Marc Jacobs

Pre Marca Jacobsa boli v prvej polovici typické najmä pastelové a metalické farby, satén a natupírované rukávy. V kolekcií z druhej polovice roka však prevládala gotická nálada, a spomedzi farieb dominovala prevažne čierna a biela.

Wales Bonner

Aj mladý módny návrhár britsko-jamajského pôvodu Wales Bonner má za sebou úspešný rok. Prostredníctvom svojich dizajnérskych kúskov, do ktorých preniesol mix afrických a európskych inšpirácií, sa mu podarilo zrúcať predsudky týkajúce sa pohlavia či rasy, za čo oprávnene vyhral LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) cenu pre mladých dizajnérov.

Tom Ford

Hoci je Tom Ford známy najmä pre krásne obleky na mieru, tento rok vo svojej kolekcií stavil aj na úzke džínsy, bundy, pričom nezabudol na typický komfort a štýl.

Stay sharp in this rich velvet double breasted coat. #TOMFORD Fotka uverejnená používateľom TOM FORD (@tomford), Nov 10, 2016 o 1:15 PST

Raf Simons

Belgický módny návrhár aj v tomto roku spolupracoval s viacerými svetovými značkami, ako napríklad Adidas. Jeho tohtoročná kolekcia dýchala univerzalitou, oversized modelmi a školáckym lookom.