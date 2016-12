Ako bývajú „hviezdy“ počas Vianoc?

Ohodnoť článok

Nie nadarmo sa hovorí, že Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. Veď nič nie je krajšie ako tráviť čas pri rozsvietenom stromčeku v kruhu tých najbližších. Aj celebrity sú len ľudia, a chcú mať rovnako pokojné a tradičné Vianoce ako my ostatní. O vianočnú atmosféru sa však nezabudli podeliť ani so svojimi fanúšikmi.

My papa and I are decorating the tree over here, what are you all doing? 🎄 Fotka uverejnená používateľom Hilary Swank (@hilaryswank), Dec 15, 2016 o 4:48 PST

Oscarová herečka Hilary Swank zverejnila túto fotografiu, na ktorej zdobia spolu s otcom vianočný stromček. Hoci stromček vyzerá pomerne tradične a skromne, svedčí to o tom, že aj hviezda takéhoto formátu na rodinnú klasiku jednoducho nedopustí.

Its up!!!!!🎄🎄🎄🎄#arbolitodenavidad Fotka uverejnená používateľom Sofia Vergara (@sofiavergara), Dec 10, 2016 o 8:03 PST

Sofia Vergara, známa ako Gloria zo seriálu Moderná rodina, sa tiež na sociálnej sieti pochválila útulnou vianočnou atmosférou svojho sídla. Krásne vysvietený stromček vyzerá priam rozprávkovo.

#TBT nas stary dom 😍 #MikroLeo Fotka uverejnená používateľom @tinaslovakia, Dec 8, 2016 o 1:20 PST



Aj speváčka Tina má už vyzdobené. Svoj vianočný stromček, na ktorom dominuje biela a krémová, zladila so zvyškom obývacej izby.

Me & Mumma decorating the 🎄 Fotka uverejnená používateľom Kelly! (@kellyosbourne), Nov 21, 2016 o 10:46 PST

Kelly Osbourne s mamou Sharon zachytili túto momentku, aby všetkým ukázali, že ani celebrity sa nechcú vzdať takej peknej činnosti, akou je zdobenie vianočného stromčeka.

All I want for Christmas is you .. ❄️ Fotka uverejnená používateľom Kylie (@kyliejenner), Dec 14, 2016 o 12:51 PST



Kylie Jenner sa spolu so svojím priateľom zvečnila pod týmto naozaj honosným „zasneženým“ vianočným stromčekom s prepychovými striebornými ozdobami. Zrejme sa držali hesla: keď už nemôžu byť biele Vianoce vonku, prečo si ich neurobiť doma?

Christmas inspiration: Last year at the #WhiteHouse! A beautiful display of color and sparkle 🎄❤️ #TBT Fotka uverejnená používateľom Reese Witherspoon (@reesewitherspoon), Dec 22, 2016 o 3:56 PST



Hollywoodska herečka Reese Witherspoon sa na sociálnej sieti podelila so svojím rodinným vianočným stromčekom, ktorý síce na prvý pohľad vyzerá úplne obyčajné, no herečka do jeho zdobenia určite vložila celé srdce.

Este nez pojde skolacka do postele, pred POSLEDNYM skolskym dnom🎉chceme vas pozdravit:)👻✌🏼️❤️🎄🎁🎅🏼🎉#holidayOnTheWay Fotka uverejnená používateľom Dara Rolins (@dararolins_vermi), Dec 21, 2016 o 12:45 PST



Dara a Rytmus svojím fanúšikom zazdieľali kúsok tradičnej vianočnej pohody, pri ktorej nesmie chýbať stromček, ryba a šalát.

Molly’s first #photoshoot #bulldog #topmodel #xmas #attitude 🙈 Fotka uverejnená používateľom Veronika Ostrihonova (@veronika_o_), Okt 27, 2014 o 3:02 PDT



Redaktorka Markízy Veronika Ostrihoňová pod stromčekom zapózovala spolu so svojou fenkou Molly.



David Beckham taktiež nedá na Vianoce dopustiť a svojim fanúšikom poslal takýto pozdrav vo vianočnej čapici rovno spred kozuba.

🎄💗🎄#SanySúhlasí #juchutesimsanaoddych #lolkaskoncova #vianocebezmobilu #vianocesrodinou #BePresent #P9 #Huawei Video uverejnené používateľom SONA SKONCOVA (@sonaskoncova), Dec 22, 2016 o 1:13 PST



Aj moderátorka a modelka Soňa Skoncová má doma tradičné Vianoce. Na sociálnej sieti sa pochválila týmto krásnym strieborným stromčekom.

