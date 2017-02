Ďalsie podrobnosti o novom albume a svetovom turné Madonny

Ohodnoť článok

O prípravách nového albume kráľovny popu Madonny sme vás už informovali. Dnes prinášame ďalšie novinky. Pilotným singlom nového cd, ktorého vydanie je plánované na jar budúceho roka je pieseň Give me all your love. Pieseň Madonna predstaví naživo exkluzívne na Super Bowl 2012 počas pauzy spolu s ďalšími 4 piesňami. S Madonnou by mali vystúpiť aj speváčky MIA a rappová senzácia Nicki Minaj. Či hosťujú aj na novom singli sa zatiaľ nevie.

Povráva sa, že o možnosť vystúpiť na Super Bowl 2012 prejavila záujem aj Lady Gaga, no Madonna ho nakoniec získala pre seba. Je to jedinečná možnosť ako sa prezentovať pred miliónmi divákov. V minulosti na tomto podujatí vystupovali hviezdy ako Black Eyed Peas, Michael Jackson, Usher, či Justin Timberlake a Janet Jackson, ktorá pri tejto príležitosti ukázala aj svoj silikónový prsník.

K novému albumu chystá Madonna aj mamutie turné, s ktorým precestuje celý svet. Podľa posledných klebiet by sa lístky na turné mali začať predávať ešte tento rok v decembri. V súčasnosti sa stále vynárajú nové a nové špekulácie, ktoré miesta Madonna navštívi.

Medzi tie, o ktorých sa už dnes hovorí patria:

Izrael (Tel Aviv, apríl)

Dánsko (Horsens alebo Kodaň v júni),

Nemecko ( Kolín nad Rýnom začiatkom júna, Hamburg – jún/júl),

Anglicko (Londýn – počas olympiády v Hyde Parku),

Chorvátsko (Záhreb)

Taliansko ( Miláno , jún)

Madonna by mala navštíviť Európu, Severnú Ameriku, Áziu i Austráliu. Predpokladá sa, že sa pokúsi prekonať vlastný rekord. Jej posledné turné Sticky & Sweet tour 2008/09 sa stalo najziskovejším turné sólového umelca v histórii a celkovo štvrtým najvýnosnejším vôbec. Zarobilo viac ako 471 miliónov dolárov. Madonnu vtedy v 32 krajinách videlo naživo viac ako 3,5 milióna fanúšikov počas 85 koncertov.

Ani jedna zo správ o novom turné nebola zatiaľ manažmentom či predstaviteľmi spoločnosti Live Nation, ktorá speváčku zastupuje potvrdené. Dá sa ale očakávať, že s blížiacim sa rokom 2012 sa tak čoskoro stane.

Je najvyšší čas začať šetriť! 🙂