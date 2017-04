Krvavá história hradu Čahtice. Pravda alebo lož?

Ohodnoť článok

Hrad bol postavený ako pohraničná pevnosť s Českým kráľovstvom. Dnes na jeho mieste stojí len smutná, schátraná ruina. Na tomto hrade vládne množstvo príbehov, no všetky sa spájajú s jedným menom. Alžbeta Báthoryová.

Krvavá pani

Alžbeta Báthoryová bola vznešená a krásna. S pribúdajúcim vekom sa čoraz viac bála o svoj vzhľad a preto sa denno-denne prezerala v zrkadle. Bála sa, že by na jej tvári či inom kúsku tela mohla byť čo i len jedna vráska, čo i len jedna známka staroby. Keď ju jedného dňa slúžka česala z neopatrnosti jej zopár vlasov vytrhla. Pani sa neovládla a dala jej takú facku, až ju zaliala krv. Niekoľko kvapiek prsklo aj na paniu, no keď si ju chcela zotrieť všimla si, že na tomto mieste má oveľa mladšiu tvár. Odvtedy jej táto myšlienka nedala spávať.

Čo ak by jej krv pomohla k jej večnej kráse? Jedného dňa si dala zavolať svojho sluhu Ficka s pokynom, aby jej priviedol na hrad všetky mladé a krásne dievčatá. Ficko jej bol plne oddaný a preto bez otázok poslúchol. Na Čachtický hrad sa začali privážať krásne slúžky. Niektoré z nich nikto viac nevidel. Alžbeta Báthoryová sa zo strachu zo staroby nebála ničoho a rozhodla sa, že urobí všetko pre to, aby bola navždy krásna. Dievčatá týrala rozpáleným železom, pichala ich ihlicami a polievala studenou vodou na mraze. Nie vždy ich zabila, no mnohé sa stali jej obeťou krvavého kúpeľa.

Povráva sa, že na to používala železnú pannu z ktorej trčali nože. Táto panna mala na krku perlový náhrdelník. Keď poň dievčinu poslala, panna ju uzavrela dnu a dievča prebodla. Netrvalo dlho a reči o týchto praktikách sa rozšírili do celej dediny. Jeden farár nevydržal mlčať a vzniesol nad paňou obvinenia. Na nátlak palatína Juraja Thurza dali Čachtický hrad obkľúčiť. Keď vojaci vtrhli dnu, čachtickú pani pristihli priamo pri čine. Okamžite dali popraviť jej pomocníkov a samotnú Báthoryčku dali doživotne uväzniť v jej vlastnom hrade.