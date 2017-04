Chcete, alebo sa vám podarilo zmenšiť, či zväčšiť písmo v prehliadači?

Ohodnoť článok

K niektorým veciam a nastaveniam často príde človek nechcene. Napríklad ak sa vám podarí niečo zdanlivo pokaziť a neskôr zistíte, že je to len funkcia, ku ktorej ste sa dostali kombináciou kláves na klávesnici a bežne by ste sa k niečomu takému ani nedostali. Jedným z takých prípadov je napríklad aj situácia, kedy pri práci na internete zistíte, že sa vám zmenšilo písmo a neviete si rady s tým, ako ho vrátiť do pôvodnej veľkosti. Zmenou písma v jednom okno ho následne zmeníte v každom ďalšom novom otvorenom a vy ani len netušíte, ako na to vrátiť späť. S týmto problémom sa na mňa už obrátilo niekoľko priateľov a verím, že krátky návod pomôže aj ostatným. Nasledovný krátky návod sa týka internetových prehliadačov, ktoré umožňujú zväčšovať a zmenšovať stránky. Čiže ak ste si zmenšilo písmo v Internet Exploreri, Firefoxe, alebo iných a nepomôže priamo nastavenie ZOBRAZIŤ a úprava percent zobrazenia, potom pomôže klávesnica – tiež zrejme pôvodca tejto “chyby”.

Klasický počítač s myšou:

Je možné, že ste pozdržali CTRL na klávesnici a pokrútili kolieskom na myši. Ako to vrátiť späť do pôvodného stavu? Opäť podržte CTRL na klávesnici a za držania tlačidla pootočte kolieskom na myši, pomaly a opatrne. Priveľké točenie zmenší alebo zväčší písmo a celé percentuálne zobrazenie.

Notebook bez myši s numerickou klávesnicou:

Vtipné je, že hoci na niečo také potrebujete myš, občas sa to podarí aj ľuďom na notebooku bez myši. Napríklad ak pripravovali nejaký text v článku a pri stlačení CTRL sa im podarilo náhodou stlačiť na numerickej klávesnici + alebo -. Ako to opraviť? Samozrejme opäť stlačte a držte CTRL a ťuknite na tlačidlá buď plus alebo mínus.

Notebook bez myši a bez numerickej klávesnice:

Najhorší možný prípad. Pokiaľ by sa to absolútnou náhodou podarilo na tomto type notebooku, nutnosťou je opäť stlačiť CTRL a pomocou FN tlačidiel funkciu mínus, to stále za držania CTRL. najlepším riešením je ale pripojiť USB myš, pokojne aj na moment požičanú z iného počítača bez nutnosti ho vypínať a reštartovať, upravte veľkosť podľa prvého spomínaného príkladu a je to.