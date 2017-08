Ak na to idete vo vzťahu prirýchlo, znižujete šancu na spoločnú budúcnosť

Ohodnoť článok

Idete na to vo vzťahu prirýchlo? Znižujete šancu na spoločnú budúcnosť

Veľa vzťahov stroskotá na tom, že do nich ľudia vhupnú prirýchlo. V ošiali zamilovania si nedoprajú čas, aby sa dobre spoznali a ich záväzok sa zbytočne skoro stane vážnym. Spomaľte a zvýšite šancu, že váš vzťah vydrží a budete v ňom šťastní. Ako však spoznať, že ste v „unáhlenom“ vzťahu? Toto je päť indícií.

Prestanete sa stýkať s kamarátmi

Toto sa stáva mnohým ľuďom po začatí nového vzťahu. Úplne zabudnú na svoj predošlý život a prerušia kontakty s kamarátmi. Je to veľmi zlý krok, utrpia nim vaše priateľstvá a v konečnom dôsledku aj vzťah. Dajte si pozor, aby ste nepálili mosty s blízkymi priateľmi.

Už po prvom rande sa cítite byť vo vzťahu

Po prvej schôdzke by ste sa tak nikdy nemali cítiť. Je to príliš skoro. Mali by ste mať ešte len veľmi nejasný pojem o tom, či si dokážete predstaviť spoločný vzťah.

Správate sa k známosti ako k dlhoročnej láske

Správajte sa k druhému tak, ako by ste ho spoznali pred pár týždňami – presne tak to totiž je. Iné správanie je zlé znamenie.

Máte sex takmer okamžite

Nemôžete založiť vzťah na tom, že skočíte do postele s niekým, koho ledva poznáte. Ak sa vám to už stalo, aspoň nabudúce skúste ísť na vec pomalšie.

Ste smutní, keď nie ste spolu

Jasný znak unáhleného vzťahu. Ak nevydržíte bez seba ani krátky čas, je to nezdravé a vzťah vám zrejme dlho nevydrží. Spomaľte, trávte čas aj s kamarátmi a venujte sa záľubám. Musíte vedieť, ako byť šťastní aj vtedy, keď ste bez nej či bez neho.

Ak ste sa našli vo viacerých zo spomenutých bodov, ste v unáhlenom vzťahu. Nevešajte však hlavu. Stále môžete priebeh vzťahu spomaliť. Držte sa nasledujúcich rád.

Stanovte si časovú hranicu

Riaďte sa zásadou, že do vzťahu nevkročíte s osobou, s ktorou sa nestretávate aspoň dva mesiace, prípadne iné rozumné časové obdobie. Táto hranica zaručí, že partnera spoznáte predtým, ako to začne byť vážne.

Nestretávajte sa častejšie ako dvakrát týždenne

Počas prvého mesiaca randenia to úplne stačí. Ak sa budete vídať častejšie už na začiatku, neskôr bude veľmi ťažké vo vzťahu spomaliť.

Viac slov, menej bozkov

Nesústreďte sa len na fyzickú príťažlivosť, ale zamerajte sa aj na konverzáciu. Chcete predsa druhého spoznať.

Pýtajte sa zmysluplné otázky

„Aká je tvoja obľúbená farba?“ Z tejto otázky sa veľa nedozviete. Pokojne ju položte, ale pýtajte sa aj zmysluplné otázky, pomocou ktorých zistíte viac o osobnosti vášho potenciálneho partnera.

Povedzte, že na to nechcete ísť prirýchlo

Takáto konverzácia nebýva ľahká, ale môže byť veľmi nápomocná. Ak otvorene poviete, že vkročenie do vzťahu nechcete uponáhľať, vaša známosť to zrejme pochopí a bude rešpektovať vaše hranice. Spomeňte, že v minulosti sa vám unáhlené vzťahy nevyplatili a teraz by ste sa chceli najskôr dobre spoznať. Ak to druhý nedokáže pochopiť, nie je hodný vášho času a energie.

Zachovajte si rutinu a koníčky

Nenechajte všetko tak len preto, že vaša známosť má práve čas. Držte sa svojho pôvodného programu. To pravdaže neznamená, že občas nemôžete byť spontánni.

Vyhýbajte sa spoločne stráveným nociam

Spoločne strávená noc vás prepojí s druhou osobou rýchlejšie ako čokoľvek iné. Ak nechcete do vzťahu vhupnúť prirýchlo, počkajte na spoločnú noc dovtedy, kým nebudete pripravení na oficiálny záväzok.

