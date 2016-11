Ohodnoť článok

Päťdesiat odtieňov temnoty

Pokračovanie kasového trháka 50 odtieňov sivej, ktorý bol natočený podľa erotickej knižnej trilógie od americkej spisovateľky E.L. James, sa predstavuje v novom traileri. O horúce scény, sa zdá, nebude núdza. My hlavne dúfame, že chabé herecké „výkony“ hlavných predstaviteľov v pikantných záberoch budú o niečo lepšie než tie, ktoré predviedli v prvom dieli…

Už na Valentína sa môžu fanúšičky dominantného milionára Christiana Greya tešiť na pokračovanie jeho sladkého románika s mladou študentkou Anastasiou. V druhej časti príbehu tvorcovia sľubujú viac napätia, akcie a odvážnejších milostných scén, čo avizuje aj samotný názov filmu: temnejší. Tak ako hovorí Anastasia v uvedenom traileri: „Už žiadne tajomstvá.“

Ústredných protagonistov stvárnila ostrieľaná dvojica z prvého dielu: Jamie Dornan a dcéra herečky Melanie Griffith, Dakota Johnson. Prekvapením v castingu je obsadenie oscarovej herečky Kim Basinger do jednej z kľúčových postáv príbehu – bývalej milenky Christiana, ktorá ho zasvätila do slastných tajov BDSM sveta. Jej postava sa bude snažiť zamilovaný párik rozoštvať. Či sa jej to podarí, uvidíme v kine. Kim Basinger vraj rolu vo filme zobrala len kvôli naliehaniu svojej dcéry Ireland, ktorá je veľkou fanúšičkou knižnej predlohy.

Film sa ešte stále natáča v americkom Vancouveri. Zaujímavosťou je, že scenár k filmu napísal opäť manžel spisovateľky E.L. James, Niall Leonard.

50 odtieňov temnoty sa v slovenských kinách objaví 10.2. 2017. Tešíte sa?

