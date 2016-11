Ohodnoť článok

Upgradeovanie MacBook Pro

Ak ste dúfali, že si kúpite lacný MacBook Pro a pamäť si „upgradujete“ neskôr, máte smolu.

Podľa webovej stránky MacRumors sa pri rozobratí nového prenosného počítača značky Apple zistilo, že úložisko SSD je zvarené s pridanou dotykovou plochou a teda sa nedá odobrať.

Staršie MacBooky sa podobne ako dnes už starobylé samonosné laptopy z plastu dali modernizovať – užívatelia mohli počítačovú pamäť RAM aj pevné disky vybrať a vymeniť ich za vlastné špecifikácie. Apple však túto funkciu pomaly prestáva umožňovať.

Vybabrali s nami

Posledné roky mali prenosné počítače MacBook Pro pamäť RAM privarenú a využívali patentom chránený čip úložiska SSD. S trochou opatrnosti sa však dal vybrať a vymeniť za špeciálne čipy od iného zdroja.

Pri nových modeloch MacBook Pro, ktoré majú pridanú dotykovú plochu (sekundárnu dotykovú obrazovku vo vrchnej časti klávesnice), to však už neprichádza do úvahy. Tvrdí to istý užívateľ na fóre webovej stránky MacRumor, ktorý nový laptop rozobral. Mechanika SSD je privarená.

Či už sa teda rozhodnete pre najlacnejšie 256 GB úložisko alebo sa plesnete po vrecku a kúpite si 1 TB, budete mať presne to, čo si kúpite. Natrvalo.

(Zaujímavé je, že najlacnejší MacBook Pro bez pridanej dotykovej plochy má odnímateľný čip úložiska SSD, hoci je patentom chránený.)

Nemalo by to však byť veľké prekvapenie. Nový MacBook, ktorý spoločnosť uviedla na trh v roku 2015, mal tiež SSD pripevnené na základnej doske.

Napriek tomu znamená toto zistenie nemalé sklamanie pre užívateľov, ktorí dúfajú, že sa budú môcť vyhnúť nekresťanským cenám značky Apple „upgradovaním“ svojich počítačov.

