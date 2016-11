Ohodnoť článok

Diaľnica pod morom

Ako by sa vám páčilo cestovanie autom pod morskou hladinou? Čoskoro to už nemusí byť len predstava.

Nórsko patrí ku krajinám, ktoré majú nádhernú prírodu a vedia si ju aj dostatočne oceniť a chrániť. Nie náhodou je táto krajina vyhľadávanou destináciou pre mnohých horských turistov. Majestátne fjordy očaria asi každého kto ich uvidí. Je tu však jeden problém. Množstvo kopcov spolu s fjordmi sťažujú cestnú premávku. Vzdialenosti, ktoré by sa dali prekročiť za krátky čas sa vďaka členitosti povrchu predlžujú. Odborníci tak prišli so zaujímavou predstavou, ako tento problém vyriešiť, diaľnica pod morom.

Tento projekt je ešte stále v plienkach, ale predstava žeby si vodiči na cestách mohli skrátiť cestu diaľnicou, a to bez poškodenia prírodnej krásy, je naozaj veľmi lákavá. V úvahu totiž prichádza projekt, ktorý navrhuje riešenie dopravných problémov za pomoci neobvyklej diaľnice. Nie však všetky fjordy budú prekročené. Riešenie ráta iba s tými, ktoré sú na hlavnej trati.

A o akú diaľnicu teda ide

Neboli by to Nóri ak by neprišli s niečim čo úplne eliminuje dopad na životné prostredie. Chcú totiž postaviť dialnicu, ktorá je pod morskou hladinou. A nie je to len hocijaká diaľnica. Nórsko navrhuje viac jazdných pruhov, ktoré by mohli znížiť cestu naprieč celou krajinou z 21 hodín na asi 11. Celkom dobrá úspora času, čo poviete? Krásu nórskeho pobrežia je potrebné zachovať, ale rovnako dôležité je aj cestovanie a skracovanie vzdialenosti. Tunel pod vodou preto vyzerá ako všeliek, ktorý národ hľadá. Prvý tunel by sa mal „vznášať“ pod hladinou fjordu Sognefjord, ktorý je hlboký 1220 m a široký 914 m. Fjord je jednou z najvýznamnejších križovatiek v Nórsku. V súčasnej dobe si musia cestujúci na jeho prekonanie vziať trajekt. Tým sa ich cesta predĺži o niekoľko hodín. V budúcnu to však môže zmeniť nová diaľnica pod morskou hladinou.

Betónové rúry by sa mali pod vodou ukotviť pomocou povrchových pontónov, ktoré budú dosť veľké nato, aby uniesli ich neuveriteľnú váhu. Vozovka tak bude odolná voči poveternostným vplyvom na povrchu, čo je v Nórsku pri výstavbe ciest dôležitým faktorom. Najdôležitejšie je však to, že diaľnica nebude kaziť celkový dojem zo scenérie, umožní trajektom, aby aj naďalej premávali a zachová prírodu neporušenú.

Výstavba by sa mala ukončiť v roku 2035. Uvidíme či sa tento smelý projekt zmení na realitu alebo nie.

