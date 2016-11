Ohodnoť článok

Stephen Hawking a mimozemšťania

Aj keď to môže znieť akokoľvek absurdne, popredný vedec Stephen Hawking tvrdí, že mimozemšťania existujú a budú nám chcieť vziať planétu. V dokumentárnom seriáli pre Discovery Channel povedal viacero tvrdení, po ktorých behá mráz po chrbte, no až tak nelogicky neznejú.

Tip redakcie: Niektoré signály z hviezd možno vysielajú mimozemšťania

Kto je Stephen Hawking

Ide o jedného z najvplyvnejších a najznámejších fyzikov – teoretikov dnešnej doby. Je nositeľom Nobelovej ceny a zastáva svoje názory. Jedným z nich je aj ten, že mimozemšťania zaručene existujú a prosí ľudstvo, aby s nimi nenadväzovalo kontakt. Séria dokumentárnych seriálov, ktorá bola uvedená na kanáli Discovery Channel, odhalila viac z jeho tvrdení. Stephen tu vystupuje v úlohe znalca.

Stephen Hawking a mimozemšťania

Vedec tvrdí: „Vesmír má 100 miliónov galaxií a každá z nich má stovky miliónov hviezd. Je veľmi malá pravdepodobnosť, že Zem je jediná, kde sa rozvinul inteligentný život. Z čisto matematického hľadiska nám čísla dovoľujú prijať existenciu mimozemského života za úplne reálnu. Otázne je, ako môžu mimozemšťania vyzerať a či sa podobajú ľudskej rase. Môžu byť aj mikróbmi, či červami.“

Tip redakcie: Ak neveríte na duchov, po pozretí tohto videa veriť budete

Podľa ruského portálu KP.ru sa astrofyzik domnieva, že mimozemšťania existujú v gigantických vesmírnych lodiach. Myslí si, že je vysoko pravdepodobné, že by sa o Zem mohli zaujímať ako o nový zdroj energie a kontakt s nimi môže mať pre nás katastrofálne, ba až fatálne následky. „Ak by nás niekedy mimozemšťania navštívili, myslím si, že výsledok by bol rovnaký ako u amerických Indiánov po tom, čo Kolumbus objavil Ameriku,“ uvažuje.

„O mimozemšťanoch neviem nič, no poznáme ľudstvo. Z histórie vieme povedať, že vždy, keď človek prišiel do kontaktu s menej inteligentným tvorom, tieto stretnutia skončili zle pre tých znevýhodnených. Civilizácia, ktorá si môže prečítať správy, ktoré vysielame do vesmíru, môže byť bilióny rokov pred nami a môže nás pokladať za veľmi primitívnych podobne, ako my pokladáme baktérie,“ povedal Hawking v dokumente na Discovery Channel.

Čítajte tiež:

Nepodceňujte chrípku, môže mať fatálne následky

Trailer: Kráska a zviera s krásnou Emmou Watson

Úplnú rovnoprávnosť môžeme očakávať až o 118 rokov…