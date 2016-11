Ohodnoť článok

Právne rozdiely: V ktorých krajinách majú ženy najviac a v ktorých najmenej práv

Mnoho krajín ľudí osloví ako dovolenková destinácia, ale nie každá by uspela aj vo výbere o miesto, kde sa chce človek usadiť. Najnovší prieskum Svetového ekonomického fóra (WEF) odhalil, kde sú právne rozdiely medzi ženami a mužmi najmenšie a kde, naopak , najväčšie. Porovnali 145 krajín.

Najlepšie z prieskumu vyšiel Island. Rozdiely tam síce stále existujú, ale v porovnaní so zvyškom sveta je táto ostrovná zem pokroková. Prítomnosť ďalších severských krajín v prvej desiatke asi nikoho neprekvapí, no absencia Veľkej Británie (umiestnila sa na osemnástom mieste) či vysoké postavenie Rwandy možno áno.

Najlepšie krajiny z pohľadu rodovej rovnosti

Island Nórsko Fínsko Švédsko Írsko Rwanda Filipíny Švajčiarsko Slovinsko Nový Zéland

Na opačnom konci spektra sa ocitol vojnou zmietaný Jemen nasledovaný Pakistanom a Sýriou. Treba však poznamenať, že k dispozícii neboli údaje zo všetkých krajín sveta. Šokujúce je, že Saudská Arábia, jediná krajina na svete, ktorá ženám zakazuje šoférovať, sa v poslednej desiatke neocitla. Obsadila dvanáste miesto.

Najhoršie krajiny z pohľadu rodovej rovnosti

Jemen Pakistan Sýria Čad Irán Jordánsko Maroko Libanon Mali Egypt

Krajiny sa hodnotili na základe niekoľkých kritérií: rozdiely v platoch, počet žien vo vláde či priemerná dĺžka života. WEF tiež predpovedala dlhodobý trend vývoja rodovej rovnoprávnosti. Výsledky nie sú potešujúce.

Globálne rodové rozdiely sa síce od roku 2006 zmenšili, no iba o 4 percentá. Ak by to takto šlo ďalej, úplnú rovnoprávnosť môžeme očakávať až o 118 rokov.

Klaus Schwab, zakladateľ WEF, odôvodnil, prečo je dôležité proces urýchliť: „So štvrtou priemyselnou revolúciou sa dočkáme doby, keď za nás množstvo prác prevezmú roboty. Situácia ovplyvní nielen ekonomiku, ale aj ľudstvo. Potrebujeme vytvoriť svet, v ktorom sa ženské ideály a prínos do spoločnosti budú ceniť rovnako, ako mužské. Jedine tak si zaistíme bezpečnú budúcnosť.“

