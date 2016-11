Ohodnoť článok

Grécko síce poznáme ako plážovú dovolenkovú destináciu, učariť nám však môžu aj grécke pohoria a turistické chodníky. Jedným z menej populárnych miest je napríklad horský región Epirus, ktorý je dnes rozdelený medzi Grécko a Albánsko.

Čím je región Epirus zaujímavý? Hlavne tým, že o ňom nevie veľa turistov. Región začal pracovať na rozvoji infraštruktúry len pred pár rokmi, keď z polorozpadnutých starých domov postavili hotely a menšie penzióny pre turistov.

Tajomné a ťažko dostupné hory

Dôvod, prečo nie je región Epirus na zozname cestovateľov, je aj ten, že sa tam dostanete iba autom alebo autobusom, ktorý premáva v regióne len sporadicky. Navyše, nedostupnosť máp regiónu mu tiež nerobí najlepšiu reklamu. Preto sa často stane, že nádherné výhľady na okolité pohoria budete mať sami pre seba.

K tajomným a ťažko dostupným horám Epirusu patria ikonické mosty vyrobené z vápenca a okolitého dreva. Dodnes sa ich zachovalo v regióne vyše 70 a kedysi dávno prepájali malé horské dedinky.

Epirus: ideálny pre boha Dia a mníchov

Tým, že je Epirus v odľahlej oblasti, získal si v minulosti nielen boha Dia, ktorý si dal postaviť v Dodone veštiareň, ale aj mníchov, ktorí považovali región za ideálne miesto pre svoje chrámy a kláštory.

Aj v súčasnosti môžete niektoré z nich navštíviť a vidieť ich život izolovaný od civilizácie. Za zmienku stojí kláštor Moni Tsoukas, odkiaľ budete mať skvelý výhľad na kaňon Arachthos, alebo kláštor Filantrhopinon neďaleko mesta Ioánnina.

Kaňony, kamenné dedinky i pláže

Návšteva Epirusu by nebola úplná bez toho, aby ste vyšli na jeden z vrcholov v národnom parku Pindos a pokochali sa prenádherným 490-metrovým kaňonom Vikos, v okolí ktorého sa nachádzajú aj turistické chodníky.

V prípade, že pocestujete do gréckeho Epirusu autom, nechajte si aspoň jeden deň na malé opustené kamenné dedinky ako Kalarites alebo Kipoi. Ak by ste si to predsa len rozmysleli a chceli si po horskej turistike oddýchnuť na pláži, vyberte sa na západné pobrežie Epirusu. Medzi najkrajšie pláže patria Sarakiniko, Valtos, Lichnos alebo Bella Vraka.

Grécko naozaj nemusí byť iba o ostrovoch, plážach a slnku. Užiť si dovolenku môžete aj vo vnútrozemí na horách.

