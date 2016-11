Ohodnoť článok

Zmrazené dievča z Londýna

Londýn 18. novembra (TASR) – Nevyliečiteľne choré 14-ročné dievča krátko pred svojou smrťou vyhralo v Británii prelomový súdny proces, na základe ktorého sa mohlo nechať zmraziť, aby ho v budúcnosti mohli oživiť a vyliečiť. O neobvyklom prípade dnes na svojej webovej stránke informovala spravodajská stanica BBC.

Želanie dievčaťa byť po smrti zmrazené pomocou tekutého dusíka podporovala jeho matka. Otec bol spočiatku proti a súhlasil až neskôr. Obával sa totiž, že aj keby sa jeho dcéru o stovky rokov naozaj podarilo oživiť, vo svete by sa cítila stratená.

Britský najvyšší súd však rozhodol, že o tom, čo sa stane po smrti s telom tínedžerky, rozhodne jej matka.

Zmrazené dievča z Londýna, ktorého meno v súlade s platnými právnymi predpismi nemôže byť zverejnené, niekoľko posledných mesiacov svojho života na internete zisťovalo všetko o zmrazovaní mŕtvych.

Tínedžerka trpela zriedkavou a nevyliečiteľnou formou rakoviny, ktorej podľahla v októbri. Jej telo následne v súlade s verdiktom súdu previezli do Spojených štátov, kde ho zmrazili.

“Mám len 14-rokov a nechcem zomrieť, no viem, že zomriem. Myslím, že kryoprezervácia mi poskytuje šancu byť oživená a vyliečená, hoci aj o stovky rokov neskôr. Nechcem byť pochovaná do zeme. Chcem žiť dlhšie a myslím, že v budúcnosti by mohli objaviť liek na moju rakovinu a oživiť ma. Chcem mať takúto šancu. To je moje želanie,” napísalo dievča v liste adresovanom sudcovi.

Sudca Peter Jackson tínedžerku navštívil v nemocnici a podľa vlastných slov ho dojalo, ako statočne niesla svoju situáciu. Verdikt v prípade vyniesol 6. októbra, pričom uviedol, že vlastne nerozhodoval o správnosti celého postupu zmrazovania, ale o rodičovskom spore ohľadne toho, ako naložiť s telom dieťaťa.

Zariadenia na zmrazovanie mŕtvych momentálne existujú v Spojených štátoch, a tiež v Rusku. Cena za túto kontroverznú procedúru, ktorej úspech je zatiaľ otázny, sa v tomto konkrétnom prípade vyšplhala na 37.000 libier (43.000 eur).

