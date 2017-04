Recenzia: Ghost in the Shell. Má nábeh na sklamanie roka 4.25 (85%) 4 votes

Recenzia filmu Ghost in the Shell

Tých čo očakávali “film roka” táto recenzia filmu Ghost in the Shell asi nepoteší..

Film Ghost in the Shell bol tento rok veľkým ťahákom pre každého fajnšmekra science fiction filmov. Príbeh, ktorý vznikol podľa kultovej japonskej predlohy sľuboval neobyčajnú cestu do futuristického sveta umelej inteligencie. Očakávania boli naozaj veľké, ale ako to už býva zvykom, veľké očakávania predchádzajú veľké sklamania. A nevyhol sa tomu ani Ghost in the Shell.

Prvé trailery naznačovali, že pôjde o parádnu podívanú. Futuristický svet plný hologramov, dokonalá zbraň v podaní zvodnej Scarlett Johansson a temný kyber-príbeh. Pôvodné japonské anime sa stalo kultom a získalo si množstvo fanúšikov. Zachytiť ducha japonskej fantázie je však pre nejaponských tvorcov naozaj tvrdý oriešok. Kultúra technologických svetov v uliciach Tokia či v tomto prípade Hong Kongu prislúcha asi len samotným Japoncom. Presvedčili sa o tom aj tvorcovia filmu Ghost in the Shell.

Príbeh alebo kopirák pôvodnej verzie

Major (Scarlett Johansson) je veliteľkou Sekcie 9, špeciálnej policajnej jednotky, ktorá bojuje proti tým najhorším kyberzločincom. Svet je závislý na technológiách, ktoré sa stávajú súčasťou aj samotných ľudských tiel. Ak máte dostatok peňazí môžete sa dať „vylepšiť“ nejakou novou technologickou srandičkou vo vašom tele. V tomto futuristickom svete vládne nadnárodná spoločnosť Hanka Robotics, ktorá je lídrom vo vývoji umelej inteligencie. Z jej dielne pochádza aj Major, ktorá je v podstate kombináciou robota a človeka. S ľudským mozgom a vyspelou robotickou schránkou sa Major snaží dolapiť zločinca, ktorého cieľom je zničenie spoločnosti. Major však bojuje aj so svojimi vlastnými spomienkami, ktoré zaplavujú poslednú ľudskú časť, ktorá jej zostala, jej myseľ. Spomienky či halucinácie v nej vyvolávajú zvedavosť. Ako však neskôr vyplynie tieto nezrozumiteľné vnemy sú kľúčom k odhaleniu klamstva, za ktorým stojí Hanka Robotics.

Nečakajte čakané

Ak sa tešíte na poriadne nadupané science fiction plné akčných scén, tak sa netešte. Dostanete totiž len sterilný a bezduchý príbeh, ktorý vám vôbec neutkveje v pamäti. Tajomná atmosféra kyber sveta sa tu vôbec nekoná. Režisér sa síce snažil pretlačiť pocit futuristického sveta za pomoci záberov na obrovské hologramy v uliciach Hong Kongu, ale všetko bolo silené a bez akejkoľvek presvedčivosti. Samotná atmosféra miest a príbehu má ďaleko od pôvodného Anime. Príbeh vás nedokáže zaujať ani jedinou pasážou. Ťaživá atmosféra Blade Runnera či skvelé prevedenie kyberpunku v podaní Matrixu len zvyšujú nepotrebnosť Ghost in the Shell. Možno ak by sa scenár dostal do rúk iného režiséra, tak by sa nám dostalo niečo lepšieho, ale Rupert Sanders nevyzrel na takéto filmy. A je to naozaj škoda lebo námet je veľmi dobrý.

Hereckým majstrovstvom nás nepresvedčila ani Scarlett Johansson, ktorá má určite naviac. Je však pravda, že v tomto prípade nemala veľa priestoru na preukázanie svojho talentu. Pôsobila skôr rušivo než, aby sme sa tešili na jej prítomnosť. Rola nesadla ani Juliette Binoche, pri ktorej sme zvyknutý na kvalitu.

Ghost in the Shell ma veľmi dobre nabehnuté na to, aby sa stal sklamaním tohto roka. Sterilný a na mnohých miestach až silený príbeh, ktorý nedokáže presvedčiť nestojí za to, aby ste naň šli do kina. Určite vyčkajte niekoľko mesiacov a pozrite si ho radšej doma.

