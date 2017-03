BODI: PSIA SUPERSTAR – slávnostná premiéra filmu 5 (100%) 1 vote

V pondelok 27. 2., sa v plnej kinosále najmodernejšieho kina na Slovensku konala slávnostná premiéra novej rozprávky BODI: PSIA SUPERSTAR.

Staň sa hviezdou

Súčasťou slávnostného večera bolo aj vyhlásenie víťaza detskej talentovej súťaže „Staň sa hviezdou“, ktorou sa stala multitalentovaná speváčka a klavíristka Gabika Kiovská z Popradu. Jednoznačnú víťazku zvolila štvorčlenná porota v zložení: Roman Pomajbo – herec a patrón súťaže, Rea Slawiski – medzinárodne známa speváčka, pedagogička, Petra Velčovská – tanečníčka, pedagogička a Daniel Gabčo – organista, pedagóg.

Foto: Roman Zatlukal

Víťazku vyhlásila moderátorka slávnostnej premiéry a rádia Jemné Táňa Šúrová. Slávnostnej premiéry sa zúčastnili aj dabingoví herci Daniel Výrostek a Přemysl Boublík.

Foto: Roman Zatlukal

Foto: Roman Zatlukal

Titulná pieseň k filmu

Titulnú pieseň pre slovenskú verziu filmu, ktorá zaznela aj počas slávnostnej premiéry, pretvoril a naspieval Ivo Bič v spolupráci s Peter Bič Project a Zolim Tóthom.

Peter Bič Project: Prepracovať originál piesne do iného jazyka je obrovskou výzvou.

„BODI: PSIA SUPERSTAR je ďalšia moderná rozprávka z dielne amerických tvorcov, ktorá ma oslovila hneď svojím námetom. Je mi veľmi blízky a najmä kvôli mojej spevavej práci som bol nadšený ponukou pretvoriť a naspievať titulnú pieseň tejto skvelej rozprávky . GLORIOUS, tak sa skladba v origináli volá, sa mi okamžite zapáčila. Je to precízna, originálna pieseň s výborným spracovaním a aranžmánom , ešte krajším spevom a zbormi. Pretextovať americký/anglický spev so špecifickým frázovaním do slovenčiny je vždy veľmi ťažké a prepracovať pieseň tak, aby sme čo najvernejšie zachovali originál a nepoškodili ju, bolo obrovskou výzvou.

Do karát mi však hrali skúsenosti z minulosti. Za sebou už mám prácu na niekoľkých skladbách z rozprávky poštár Pat vo filme. Pri tvorbe slovenskej verzie pesničky som vychádzal z pôvodného textu, aby bola naša verzia čo najvernejšia a dúfam, že sa mi to podarilo – pozdravujem angličtinárov 🙂 Spevácke výkony, či už moje vlastné , alebo spevy sa nahrávali v Randal Group štúdiu pod dohľadom členov kapely Peter Bič Project a to všetko pod taktovkou nášho klávesáka a výborného štúdio majstra Zoliho Tótha. Verím, že ŽIVOTOM PLÁVAME v našom podaní a celý príbeh ambiciózneho psíka Bodiho si užijú nie len deti, ale aj ich rodičia a film bude mať úspech. Tento typ rozprávkového príbehu môže byť pre deti veľmi inšpirujúci a môžu si z neho odniesť niečo, čo im pomôže plniť si sny, či uspieť v ich živote. Spevu zdar!“

Ivo Bič

Foto: Roman Zatlukal

