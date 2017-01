Recenzia: Divoké vlny 2 sú naozaj divoké 4.5 (90%) 4 votes

Po desiatich rokoch túžobného očakávania sa do kín dostala aj druhá časť príbehu o tučniakovi Cody Maverickovi. Pre všetkých sentimentálne mysliacich jedincov, ktorí sa zamilovali do jednotky je čas kúpiť lístky a vybrať sa do kina.

Cody Mavercik je späť

Cody Maverick, začínajúci surfer, ktorý sa rozhodne splniť si svoj sen, tak si pamätáme prvý diel tejto filmovej lahôdky. Druhý diel neostáva iný, na jednej strane motivuje a burcuje k tomu, aby ste bojovali za svoje sny, na strane druhej ukazuje, že život nejde vždy podľa predstáv a každý tučniak či človek skončí raz za čas v živote pri niečom, čo neplánoval.

Áno, film, ktorý je primárne určený detskému divákovi má ako každý správny animák 2 línie, jednu vhodnú pre detského diváka a tú druhú pre nedospelé deti, či rodičovský sprievod. Na čo sa môžete tešiť ak vám už nie je 5?

Animák, ktorý vzdelá aj dospelých

Výrazy ako franchisa, stanislavského metóda a mnoho iných – áno aj to môžete začuť vo filme, ktorý by generácia mojich rodičov odsúdila ako rozprávku. Vety, ktoré polemizujú o podstate života ako napríklad všeobecné rozchodové klišé otočené tak, ako si ho nikto nedovolí pri rozchode povedať: Nie neboj sa, chyba nie je vo mne, je v tebe a mnoho iných viet, ktoré aj dospelému divákovi vyčiaria úsmev na tvári a napriek smiechu detí dokoola (na zdanlivo nevtipné pasáže) vás donútia sa zamyslieť nad tým svojim životom a troška si popolemizovať a filozofovať.

Detský divák tají dych

Na čo sa, ale môžete tešiť v prípade ak vezmete do kina svoje ratolesti? Zatajený dych a 85 minút pokoja 🙂 Nakoľko, detský divák sa smeje a pozerá, mamičky aj oteckovia majú svoju chvíľku – na vyše hodinu zabudnete, že ste v kine plnom detí, ktoré za normálnych okolností štebotajú jedna radosť (napriek tomu, že pred filmom, vyženú s krikom aj maskota, aby už konečne videli film :-)).

