Nový film Brada Pitta Spojenci už tento týždeň v slovenských kinách

Ohodnoť článok

Keď máte v rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, je vaša manželka, bolo by asi lepšie, keby nebola až tak krásna. Mohlo by to totiž mať ďalekosiahle následky… Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou.

Píše sa rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) zoskakuje padákom do dún marockej púšte s cieľom zabiť v Casablanke nemeckého veľvyslanca. V meste sa stretáva s Francúzkou Marianne (Marion Cotillard), ktorá má hrať rolu jeho manželky a pomôcť mu so splnením jeho misie. Predstieranie manželskej intimity a zamilovanosti postupne prerastie v skutočnú vášeň, a preto po ukončení operácie párik spoločne odíde do Londýna. Ich rodinné šťastie trvá len do chvíle, kedy sa Max dozvie, že aj toto môže byť len dômyselná hra, ktorá by vo finále mohla výrazne ovplyvniť výsledok Druhej svetovej vojny. V tú chvíľu začína jeho zúfalý hon za pravdou a za nádejou, že to, čo o jeho žene tvrdia jeho nadriadení, nie je pravda…

Režiséra Roberta Zemeckisa nadchla premisa príbehu: „Max va Marianne sú majstrami pretvárky. Ako môžete s takými schopnosťami začať niekomu skutočne dôverovať? Ako spolu vôbec môžete hovoriť, keď máte podozrenie, že sa váš rozhovor dostáva k nepriateľským ušiam?“, pýta sa režisér.

Mimochodom, práve pri natáčaní filmu Spojenci začali vznikať nepodložené informácie o Pittovej nevere s Marion Cottilard. Dokonca sa diskutovalo o tom, že otcom dieťaťa, ktoré v tom čase francúzska herečka čakala, je práve Pitt. Média rozpútali okolo údajnej aférky takú hystériu, že Marion Cottilard bola donútená spísať verejné vyhlásenie a vyvesila ho na svoj Instagram. Poprela v ňom akékoľvek fámy a naopak, vyjadrila svoju podporu rozvádzajúcemu sa manželskému páru.

Zaujímavosť: Toto je už štvrtý film Brada Pitta z obdobia 2. svetovej vojny. Predtým si zahral v Tarantinovom Inglorious Basterds (2009) , Fury (2014) a Beyond All Boundaries (2009).

Film sa začne v slovenských kinách premietať od 26.1. 2017.