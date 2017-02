John Wick 2 sľubuje nadupanejšiu akciu a nekonečné množstvo vystrieľaných nábojov

Ohodnoť článok

Legendárny nájomný vrah John Wick (Keanu Reeves) sa musí opäť vrátiť do služby. Donúti ho k tomu bývalý spolupracovník, ktorý má v pláne prevziať kontrolu nad tajným celosvetovým združením nájomných vrahov. Viazaný krvavou prísahou o pomoci v núdzi, sa John vydá do Ríma, kde ho čaká stretnutie s niekoľkými nebezpečnými zabijakmi…

John Wick sa vracia domov, ale jeho plány na pokojný život mu prekazí taliansky gangster Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio). Ten sa jedného dňa objaví u neho doma aj so zlatou zmenkou, ktorá zaväzuje Johna splatiť istý dlh z minulosti. S rešpektom k dávnemu kódexu tajnej organizácie nájomných vrahov John neochotne prijíma úlohu zlikvidovať Santinovu vlastnú sestru Giannu (Claudia Gerini), nemilosrdnú hlavu talianskej mafiánskej chobotnice.

Po návrate do New Yorku John zistí, že Santino nechal vypáliť jeho dom. S pomocou tajomného Kráľa Bowery (Laurence Fishburne) a jeho armády tieňov, John zapojí svoje brazílske jiu-jitsu, Glocky a dokonca aj ceruzky, aby sa pomstil tým, ktorí mu ublížili. Uprostred toho všetkého zabíjania v sebe John objaví silu, ktorá dokáže poraziť vražedný inštinkt. Dokáže si však zachovať aj vlastnú ľudskosť?

Legenda znovu ožíva

Filmovým prekvapením roku 2014 bol John Wick. Film udrel na strunu všetkým fanúšikom, ktorí chceli opäť vidieť Keanu Reevesa v akčnom filme. Stal sa kultovou záležitosťou vďaka využitiu klasických bojových umení a prestreliek a postavil producentov pred nevyhnutnú otázku: Ako spraviť ďalší diel ešte lepší?

Keanu Reeves v tom mal jasno – viac akcie, väčší záber a bližší pohľad na vnútorný boj hlavného hrdinu. Preto si ako hlavného kameramana režisér vybral spolupracovníka Guillerma del Tora, Dana Laustensa. “Epický štýl druhého filmu korešponduje s hĺbkovou sondou do vnútra hlavnej postavy a so striktnými životnými pravidlami, ktoré si sám stanovil. Ak sa pozriete na samurajské filmy Akiru Kurosawu alebo westerny Sergia Leoneho, všetci hrdinovia v nich majú svoj kódex,” hovorí režisér filmu Chad Stahelski. “Aj John Wick dodržiava svoj kódex – bez ohľadu na to, či je na strane zákona alebo nie.”

Opätovné stretnutie po Matrixe

John Wick 2 otvára novú dimenziu postáv v podobe Kráľa Bowery. Mystický zabijak v podaní Laurenca Fishburna vládne sieti vraždiacich indivíduí bez domova, ktorí sa pohybujú v uliciach New Yorku. “Od Matrixu sme s Laurencom priatelia, takže príležitosť robiť s ním ďalší film bola pre mňa naozaj fantastická. Postava Kráľa mu sadne perfektne – má jeho silu, vznešenosť, autoritu, zraniteľnosť aj humor.” hovorí Reeves.

Gun-Fu a ešte viac akcie

Aj v dvojke bude mnoho “Gun-Fu” scén, v ktorých si diváci užijú bojové umenia, súboje muža proti mužovi i prestrelky. Aby Revees dosiahol potrebnú zručnosť, mesiace trénoval ostrú streľbu. Reeves strieľal 3 alebo 4 krát do týždňa počas 10 týždňov, pričom minul 1.000 až 1.500 nábojov na každej lekcii.

Ako vášnivý vyznávač klasických akčných filmov, režisér Chad Stahelski stvoril druhého Johna Wicka tak, aby vynikol v súčasnej ponuke pop-cornových titulov. “Toto nie je bežný akčný film,” hovorí. “Odohráva sa vo svete, aký diváci ešte nevideli. Kľúče od tohto kráľovstva drží pevne vo svojich rukách Keanu Reeves, Je radosť s ním spolupracovať, lebo vždy ide na plný plyn. Čokoľvek si akcia vyžaduje, Keanu je pripravený osvojiť si to s plným nasadením, čo je vzácna vlastnosť. Som presvedčený, že diváci to na plátne ocenia a John Wick 2 sa im bude páčiť ešte viac.”

V slovenských kinách si akčný thriller budete môcť vychutnať už od 23.2. 2017.