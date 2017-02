Filmové chyby, ktoré vrhajú úplne nové svetlo na obľúbené filmy

Ohodnoť článok

Natočiť film je naozaj veľmi ťažké. Stovky hodín strávených v exteriéroch za nepriaznivých poveternostných podmienok, neustále sa opakujúce scény, ktoré musia byť presne podľa predstavy režiséra, a potom následná postprodukcia kde celý štáb strávi ďalšie neuveriteľné množstvo strihaním, vyberaním správnych záberov, vytváraním hudby, ktorá vzbudzuje tie správne emócie, či dopĺňaním scén vizuálnymi efektami.

Film je v podstate jedna veľká spoločnosť. Na jeho vytvorení sa podieľa rovnaké množstvo pracovníkov ako v nejakej väčšej firme. Od kostymérov, vizážistov, strihačov, asistentov, zvukárov až po tých najpovolanejších, a to hercov, producentov, scenáristov a režiséra. Aby konečný výsledok bol čo najlepší, musí táto mašinéria fungovať presne ako namazaný stroj, ale predsa sa občas nájdu malé chybičky, ktoré unikli pozornosti všetkým ľudom, ktorí sa na filme podieľali. Je niekedy až neuveriteľné, že aj po toľkých pozretiach si ich nikto nevšimol. Ale to je dobré, aspoň sa my diváci máme možnosť kúsok pousmiať. Pozrime sa na 10 filmových chybičiek, na ktoré sa neprišlo.

Matrix

Keď prišiel Matrix do kín vyvolal vo svete hotové šialenstvo. Špeciálne postupy, ako boli jednotlivé scény natáčané, nemali dovtedy vo svete filmu obdobu. Ale na niektoré špeciálne efekty sa akosi pozabudlo. V zábere keď sa Neo a agent Smith bijú v stanici metra je totiž vidieť, že stĺp, ktorý agent prerazil rukov, je už vopred pripravený. Alebo… je to len chyba v Matrixe, vo filme Matrix. Takže je to Matrix?

Gladiátor

Veľkofilmy Ridleya Scotta priniesol monumentálny a v určitom zmysle aj celkom vierohodný pohľad na antický svet. Ale aj keď Rimania vymysleli mnohé veci, tak propánové bomby k ním určite nepatria. V zábere môžete vidieť jednu takúto v momente, keď sa prevráti voz. Ale je tu ešte stále možnosť, že nevieme o Ríme všetko.

Na sever severozápadnou cestou

Dnes už kultový film majstra napätia Alfreda Hitchcocka patrí tiež k tým filmom, ktoré v sebe skrývajú malú chybičku. Táto scéna bola niekoľkokrát opakovaná a komparzisti vedeli, že bude nasledovať výstrel. Všimnite si malého chlapčeka, ktorý si zakrýva uši ešte pred výstrelom. Nuž, deti vždy povedia pravdu.

Drive

Nový a netypický film Noir, ktorý nám predstavil Nicolas Winding Refn okúzlil nejedného diváka. Svojská atmosféra, zvláštny hrdina a auto, ktoré jazdí aj keď nemá zapnutý motor. Film o jazde a pritom autá nemajú zapnuté motory. Divné.

Jurský park

Tento film vyvolal hotový ošiaľ. V tej dobe sa stal najzárobkovejším filmom v histórii a my sme si mohli vychutnať na veľkom plátne skutočných dinosaurov. Ale aj v tomto prípade sa tento mega projekt nevyhol drobnej chybičke. Dinosaury potrebovali občas postrčiť, aby boli v tej správnej polohe. Nemôžeme sa však diviť, veď predtým ešte nikdy nestáli pred kamerou, tak je pochopiteľné, že boli kúsok nervózni.

Pulp Fiction

Tento film vystrelil Quentina do filmových nebies a v podstate aj divákov. Všimli ste si však, že v jednej z najznámejších scén filmu, keď Samuel L. Jackson prednáša, tak diery po guľkách sú v stene ešte skôr než na nich začne chlapík z kúpeľne strieľať?

Star Wars IV

Ak ste niekedy premýšľali nad tým, ako vidia vojaci Impéria skrz svoje prilby, tak odpoveď je, mizerne. Dokazuje to aj tento pešiak, ktorý si udrel hlavu pri vstupe do miestnosti. Nech ho sprevádza Síla.