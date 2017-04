Kto chcel ukradnúť kráľovninu bielizeň? 20 zaujímavostí o Buckinghamskom paláci 5 (100%) 1 vote

Zoznam zaujímavostí o Buckinghamskom paláci, o ktorých ste možno ani netušili.

Zaujímavostí o Buckinghamskom paláci

Za meno vďačí konzervatívnemu politikovi

Hlavnú časť paláca postavili v roku 1703 pre básnika a politika Vojvodu z Buckinghamu. V roku 1761 sídlo odkúpil kráľ Juraj III pre svoju ženu kráľovnú Šarlotu. Do dvadsiateho storočia k budove pribudli tri krídla. Prvým panovníkom, ktorý v paláci býval, bola kráľovná Viktória. Usadila sa v ňom v roku 1837.

Skrýva sa pod ním labyrint tajných tunelov

Tunely spájajú palác napríklad s budovou parlamentu.

Istému tínedžerovi sa podarilo vlámať sa doň štyrikrát

Edward Jones mal v roku 1838 len 14 rokov, keď sa mu podarilo dostať sa dnu pod zámienkou, že je kominár. Prichytili ho, ako sa v nohaviciach pokúša prepašovať von spodnú bielizeň kráľovnej Viktórie. Ukradol aj obliečky a kráľovský meč. O pár rokov svoj pokus zopakoval. Prvýkrát úspešne a na druhý raz ho našli, ako sa skrýva pod gaučom v kráľovninej šatni.

Ďalšiemu „faganovi“ to vyšlo dvakrát

Išlo o 33-ročného muža menom Michael Fagan, ktorý sa v roku 1982 do paláca vkradol dva razy. Raz sa mu to podarilo cez nezamknuté okno. Podľa vlastných slov si v paláci pochutil na syroch a keksoch a posedel si na tróne. Druhýkrát sa počas výmeny stráží vyšplhal po odkvapovej rúre priamo do kráľovninej spálne. Tá okamžite zavolala ochranku. Polícia ignorovala alarmy, pretože ich považovala za falošný poplach. Incident označili za jeden z najhorších zlyhaní týkajúcich sa bezpečnosti kráľovskej rodiny v dvadsiatom storočí.

Je v ňom 775 izieb

Okrem iného 19 prijímacích salónov, 52 kráľovských a hosťovských spální, 188 služobných spálni, 92 pracovní a 78 kúpeľní. Buckinghamský palác má aj vlastnú kaplnku, poštu, bazén, jedáleň, ambulanciu, kino a šperkárstvo.

Pýši sa jednou z najväčších zbierok hodín

Medzi takmer 800 zamestnancami kráľovskej rodiny nájdeme aj hodinára, ktorý sa stará o vyše tisícku kráľovniných hodín. 350 z nich sa nachádza v Buckinghamskom paláci a treba ich každý týždeň natiahnuť.

Jeho súčasťou je najväčšia súkromná záhrada v Londýne

Rozlohou 40 akrov presahuje veľkosť štyroch štadiónov Wembley. Nachádza sa v ňom pristávacia plošina pre helikoptéry, jazero i tenisový kurt.

Nájdete v ňom vyše 40-tisíc žiaroviek

A 760 okien, ktoré treba umyť každých 6 týždňov. Nezávidíme.

Ročne ho navštívi viac ako 50-tisíc ľudí

Z toho 30-tisíc sa zúčastňuje kráľovniných záhradných slávností. Na jednej slávnosti nájdeme obyčajne asi 8000 ľudí, vypije sa na nej 27-tisíc šálok čaju, zje 20-tisíc sendvičov a zákuskov a obsluhuje na nej asi 400 čašníkov.

Každú nedeľu sa v ňom podáva pečené mäso

Vždy ide o najčerstvejšie hovädzie alebo jahňacie, ktoré sa dováža z Harrods. Kráľovná podľa všetkého preferuje chrumkavejšiu koncovú časť upečeného mäsa.

Jedálne lístky sú písané po francúzsky

Kráľovná má každý deň na výber z dvoch možností pre každý chod. Vyškrtne tú, ktorú nechce, a menu pošle naspäť kuchárovi. Každý nový recept musí osobne schváliť. Na raňajky má rada cereálie s ovocím alebo orieškami, na obed rybu alebo kuracie so zeleninou a na večeru divinu alebo lososa so šalátom.

V 19-tom storočí palác chátral

Po tom, ako kráľovná Viktória v roku 1861 ovdovela, sa stiahla z vereného života a obývala svoje iné sídla. Po niekoľkých desaťročiach začal Buckinghamský palác vyzerať poriadne zanedbane. Kráľovná sa však doňho napokon vrátila.

Narodenie člena kráľovskej rodiny sa oznamuje výveskou pri vchode

Briti sú verní tradíciám. Aj v dnešnej digitálnej dobe si potrpia na formality, a tak sa každý kráľovský novorodenec teší oficiálnemu oznámeniu o svojom príchode na svet, ktorý býva umiestnený pri hlavnom vchode. Jediná zmena je, že nie je písané rukou, ale strojovo. Nájdeme na ňom informácie o čase narodenia, pohlaví a váhe dieťaťa.

Nachádzala sa v ňom aj operačná sála

Prerobili na ňu izbu s výhľadom do záhrady, a to pre žalúdočnú infekciu Eduarda VII.

Neplatí v ňom žiadny oficiálny dress code

No každému je zrejmé, že v pyžame sa po ňom nepatrí behať.

Počas II. svetovej vojny ho zbombardovali 9-krát

Od septembra do novembra 1940 nocoval kráľovský pár mimo Buckinghamského paláca. V noci sa utiekali do Windsorského hradu a ráno sa opäť vracali.

Iba jeden panovník sa v ňom narodil aj zomrel

Bol to Eduard VII, ktorý žil v rokoch 1841 až 1910.

V jednom období bol centrom zábavy

A to v štyridsiatych rokoch devätnásteho storočia, tesne potom, ako sa stal oficiálnym domovom kráľovskej rodiny. Konali sa v ňom extravagantné večierky a koncerty, na ktorých vystupovali najlepší hudobníci doby, vrátane Johanna Straussa II či Felixa Mendelssohna.

Hlavy štátu obývajú bývalé izby Eduarda VIII

Nachádzajú sa na prízemí severnej strany paláca otočenej do záhrady a sú bohato vyzdobené.

Je ľahké zistiť, či je kráľovná doma

Ak je preč, nad palácom veje vlajka Spojeného kráľovstva. Ak je doma, uvidíte tam kráľovskú štandardu. Za správnosť vlajok zodpovedá špeciálny zamestnanec.

Ktoré zo spomenutých zaujímavostí o Buckinghamskom paláci vás najviac prekvapili?

