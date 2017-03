Ako vychovať slušné a poslušné deti?

Ohodnoť článok

Ak závidíte mamám, ktorých deti sa uprostred uličky so sladkosťami v Tescu nehádžu o zem, zrejme oceníte týchto 6 výchovných tipov.

Tip redakcie: 8 domácich liekov na bolesti žalúdka a kŕče

Spôsoby sa učia doma

Ak doma nepoužívate slovíčka „ďakujem“, „prosím“, „nech sa páči“, či „prepáč“, nečudujte sa, že ich neovládajú ani vaši potomkovia. Deti napodobňujú, s čím sa stretávajú u rodičov. Inšpirujte ich.

Správajte sa k nim s rešpektom

Príkazom a zákazom sa nevyhne žiadna mama. Skúste k nim však pripojiť čarovné slovíčka „prosím“ a ďakujem“ a deti sa veľmi rýchlo naučia používať ich tiež.

Dieťa nie je piate koleso na voze

Materská môže ísť človeku pekne na mozog. Túžba po spoločnosti iných dospelých je veľká. Bez dieťaťa to však často nejde. Nevadí. Vezmite ho so sebou, ale neignorujte ho. Bude sa dožadovať vašej pozornosti, a možno nie práve príjemným spôsobom. Udržujte očný aj fyzický kontakt a, ak sa dá, zapojte dieťa do rozhovoru. Uvidíte, že bude pokojnejšie.

Obmedzte vyrušovanie

Ak sa vás dieťa dožaduje, no vy sa mu práve nemôžete venovať (napríklad ste uprostred rozhovoru s jeho lekárkou), osvojte si tento jednoduchý ale účinný trik. Naučte dieťa, aby vám v takých situáciách podalo ruku a čakalo. Zovrite ju vo svojej, aby ste mu dali najavo, že o ňom viete.

Aj hra má pravidlá

Po ceste na ihrisko vysvetlite svojmu dieťaťu pravidlá. Napríklad, že je fajn sa o hračky podeliť, ale že sa nepatrí ich kradnúť. Dieťaťu bude jasné, čo má a nemá robiť. Ak nastane problém, nezutekajte; naučte dieťa, aby sa ospravedlnilo. A zapamätajte si, že všetkého veľa škodí. Hry trvajúce asi trištvrte hodinu sú ideálne.

Reagujte primerane

Netreba zo všetkého robiť drámu. Niekedy stačí dieťaťu vysvetlenie či poopravenie. V iných prípadoch ho treba jasne napomenúť. Udržujte svoje reakcie v rovnováhe.

Zdroj: purewow.com