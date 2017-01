Spaľovače tukov vám pomôžu schudnúť, no kilometre za vás nezabehnú

Ohodnoť článok

„Veď sú Vianoce“ povie si každá z nás. Salonka sem, punčový rez tam a na vrch toho všetkého ešte trochu majonézového šalátu. Za deň môžete takto prijať počet kalórií, ktorý by ste prijala normálne za tri dni. Vianočné dobroty sú veľmi chutné a ťažko sa im odoláva, no 5 minút na jazyku, do smrti na bokoch. Každopádne, chudnutie po Vianociach je každoročný trend a jedno z najčastejších vianočných predsavzatí je aj to, že chcem schudnúť. Nuž, máme pre vás pár rád a tipov ako schudnúť po Vianociach bez toho, aby ste sa museli zapisovať do fitnes centra. Aj tak tak nebudete po dvoch týždňoch chodiť.

My vieme ako schudnúť po Vianociach

Ide o jednoduchú matematiku. Treba vydať viac kalórií, ako vydáte. A ako vydať tie kalórie? Pohybom. Aj keď počas cvičenia nemusíte vidieť výsledky hneď a zvyčajne to trvá minimálne tri mesiace, to čo pocítite hneď je zvýšenie sebavedomia. Keď cvičíte, cítite sa jednoducho sexy a v pohode. Funguje to trochu aj ako placebo a vy samy uvidíte na sebe výsledky už po pár zabehnutých kilometrov. Dlhodobé cvičenie napumpuje vaše sebavedomie, čo sa pozitívne odrazí v ostatných životných oblastiach. Na ľudí budete pôsobiť oveľa pozitívnejšie a postupom času prídete na to, že sa vám viac darí. Pozitívne myslenie priťahuje pozitívne činy a dlhodobé cvičenie vám k tomu jednoznačne dopomôže. Takže či už budete cvičiť doma alebo sa dáte na behanie, hlavne začnite čo najskôr. Čo tak hodinová prechádzka každý deň?

Lepší spánok je to, čo by si moderný človek želal najviac

Mnohí z nás zle spia. Je to spôsobené stresom z práce, kedy na pracovné povinnosti myslíme aj večer v posteli. To nie je správne. Odreagujte sa cvičením a nemyslite na prácu. Cvičenie vás taktiež veľmi príjemne vyčerpá a kvalita spánku sa jednoznačne zvýši už po prvom zaslúženom odpočinku.

Spaľovače tukov nie sú marketingové ťahy a naozaj fungujú. Najznámejší je l-carnitín

Mnoho ľudí si spája spalovač tukov s myšlienkou, že ho začnú konzumovať a chudnutie začne zázrakom fungovať. Hlúposť a vyhodené peniaze. Na každom spalovači tukov je jasne napísané, že ide o výživový doplnok. Čo to znamená? Že za vás nebude robiť ťažkú prácu, avšak, ak sa budete snažiť, chudnutie vám zjednoduší. Dávkovanie l-carnitínu je jednoduché – 30 minút pred každým tréningom alebo inou športovou aktivitou. Ak teda idete behať, dajte si pol hodinu pred tým dávku l-carnitínu a po mesiaci aktívneho životného štýlu zistíte, že rýchlo chudnete.

Ako rýchlo schudnúť? Zvýšte pohyb

Mnohí sa však pýtajú, či nie je l-carnitín iba placebo. Je to tak? Rozhodne nie. Účinky l-carnitínu spoznáte už po pol hodine tak, že sa začnete pri fyzickej záťaži viac potiť. Avšak, zdôrazňujeme, že IBA pri zvýšenej fyzickej záťaži. L-carnitín taktiež dodáva energiu a podáte lepší športový výkon.