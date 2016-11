Ohodnoť článok

Výšková regulácia Bratislavy:

V Bratislave sa chystá výšková regulácia Zrejme už nepotrvá dlho a po vzore západných metropol sa Bratislavčania dočkajú výškovej regulácie. Predstavitelia mesta totiž prišli s návrhom zaviesť zónovanie budov, ktoré stanoví lokality určené na výstavbu výškových budov.

Vo svetových metropolách je bežné, že developeri rešpektujú výškovú reguláciu, na základe ktorej nesmú rozmery nehnuteľností prekročiť stanovený limit. S podobnou regulou sa možno už v najbližšom období stretneme aj v Bratislave, pretože magistrát sa snaží presadiť výškové zónovanie mesta. Práve to sa má stať súčasťou pripravovaného urbanistického riešenia, ktoré je smerodajné pri vytváraní lepšej a modernejšej Bratislavy.

Bratislava sa rozdelí na zóny s vežiakmi

„Bratislava potrebuje výškovú reguláciu, aby sme dokázali regulovať urbanizmus mesta a skutočne systémovo rozvíjať naše mesto z urbanistického hľadiska,” povedal primátor Ivo Nesrovnal. Z toho jasne vyplýva, že súčasťou pripravovanej urbanistickej štúdie má byť aj výškové zónovanie, vďaka čomu sa vyberú lokality, v ktorých budú rásť výškové budovy. Stanú sa tak miestami, v ktorých bude dovolené stavať do výšky, no aj to len s istým limitom.

Výškové rozpätie 111 metrov

Podľa aktuálnych plánov sa v štúdii ráta s rozdelením regulácie na budovy s výškou od 46 do 60 metrov a budovy, ktorých veľkosť presahuje 60 metrov. V ich prípade pôjde o reguláciu 111 metrov, ktorú určuje aktuálne najvyššia budova mesta, 111-metrová NBS. Práve pre tieto stavby spadajúce do druhej skupiny sa má vytvoriť spomínané zónovanie, ktoré určí vybrané lokality vhodné pre vežiaky s rozmermi v spomínanom výškovom rozpätí.

3 predložené varianty zónovania budov nad 60 metrov

Variant 0 – stavať sa bude v zónach Chalupkova, Pribinova a Nové Lido

– stavať sa bude v zónach Chalupkova, Pribinova a Nové Lido Variant 1 – variant 0 + Klingerka a Artmedia

– variant 0 + Klingerka a Artmedia Variant 2 – len zóny Chalupkova a CMC Petržalka

Obyvatelia vs. developeri – výstavba bytov sprevádzaná večnými spormi

Stopka pre príliš ambiciózne stavebné projekty

Prípadné schválenie výškovej regulácie sa nemusí páčiť developerom, ktorí tajne premýšľajú o realizácii mrakodrapov. Ak sa stanoví hranica 111 metrov, ich plány na výstavbu výškových veží rastúcich do neba skončili. V Bratislave však zatiaľ také ambiciózne budovy nepribúdajú, takže regulácia by nemala nikoho „poškodiť.“

Vyjadriť k regulácii sa môže aj verejnosť

Účasť pri návrhu nového urbanistického riešenia je umožnená aj verejnosti. Magistrát vyzval Bratislavčanov, aby prispeli svojimi pripomienkami a tým sa podieľali na návrhu. Spraviť tak môžu do 25.novembra písomne na adresu magistrátu alebo mailom na sup@bratislava.sk

„Štúdiu budeme prerokovávať verejne. Budeme radi za všetky pripomienky a námety,“ dodal primátor.

Výšková regulácia v hlavnom meste chýba už dlhší čas a vzhľadom na potrebu pracovať na efektívnejších urbanistických riešeniach by mala byť schválená. Posledné slovo však majú bratislavskí poslanci, ktorí musia návrh odobriť, takže až potom môžeme potvrdiť, že hlavné mesto definitívne zavádza výškovú reguláciu.

