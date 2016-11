Ohodnoť článok

Výstavba diaľnice D4:

Bratislava 4. novembra (TASR) – Ministerstvo dopravy rokuje so združením firiem na čele so spoločnosťou Cintra, ktoré budujú bratislavský obchvat, aby sa spojila výstavba diaľnice D4 s nadväzujúcim rozšírením úseku diaľnice D1 až po križovatku Triblavina.

“Pretože spojenie výstavby týchto dvoch stavieb by mohlo priniesť synergické efekty a zjednodušiť priebeh výstavby a aj dopravu počas samotnej výstavby, keďže na stavbe by sa nemuseli koordinovať dve spoločnosti, ale celú stavbu by koordinoval priamo koncesionár,” odôvodnilo ministerstvo pre TASR.

Úsek diaľnice D1, ktorý treba rozšíriť na osempruh, smeruje od budúcej diaľnice D4 až po križovatku Triblavina a je dlhý necelé dva kilometre. Obchvat, čiže diaľnica D4, sa už v súčasnosti začína stavať ako PPP projekt – projekt verejno-súkromného partnerstva. Dodávateľské združenie firiem ho má postaviť a prevádzkovať pri ročnej splátke štátu vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch Slovensko vyjsť aj po zohľadnení inflácie na 1,76 miliardy eur.

Otázka budúcnosti

V súčasnosti však nie je vyriešená výstavba rozšírenia diaľnice D1 a jej napojenia na obchvat. Podľa ministerstva dopravy by však spojením týchto dvoch stavieb vznikla možnosť využiť lacné peniaze na svetových finančných trhoch a získať tak pre štát výhodnú cenu. Tým pádom sa podľa rezortu ušetria peniaze z rozpočtu, ktoré bude možné použiť na iné stavby na Slovensku. “Rokovania sú iba v počiatočnej fáze, a preto aktuálne nie je možné poskytnúť žiadne podrobnosti,” dodalo ministerstvo s tým, že o výsledku rokovaní bude verejnosť informovať.

