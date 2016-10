Ohodnoť článok

Ak už konečne viete, ktorá profesia je pre vás ako stvorená, je na rade výber univerzity. Samozrejme, váš budúci zamestnávateľ by si vás mal ceniť na základe vašich silných stránok, ktoré môžete v práci zúročiť. Prvá vec, ktorú však uvidí, bude vždy váš životopis. Výber univerzity preto nie je dobré podceniť. Je dobré sa niečím odlíšiť a netradičné štúdium vám ponúka práve túto možnosť.

Napriek tomu, že čoraz viac Slovákov si volí práve túto cestu, štúdium na vysokej škole v zahraničí je stále veľkou výhodou. Prečo? Väčšina tých, ktorí sa rozhodnú vycestovať sa na slovenskom pracovnom trhu už nikdy neobjaví.

Ako sa ale dostať na univerzitu v zahraničí tak, že vám to aj zaplatia? Čítajte ďalej s dozviete sa presný postup!

V tomto článku sa budeme venovať magisterskému štúdiu v Anglicku, väčšina vecí však platí na oba stupne v rámci štátu. (Okrem samotnej prihlášky, ktorú v prípade bakalárskeho stupňa podávate cez systém UCAS.)

Ako začať

Dôležitým bodom je rozhodnúť sa, či využijete služby agentúry, alebo sa rozhodnete podať prihlášky na vlastnú päsť. V prípade agentúry, ktorú len zaplatíte, je to jednoduchšie. Tá vám však ponúka len obmedzený počet vysokých škôl, s ktorými majú zmluvu. Navyše, ak si chcete podať prihlášku na pôžičku na pokrytie štúdia od štátu, v prípade magisterského štúdia si ju aj tak musíte podať sami. (Veľakrát, ako som sa presvedčila sama, viete na internete nájsť viac informácií ako má samotná agentúra.) My si rozoberieme samostatné prihlášky bez agentúry.

Prvý krok

Najdôležitejším a nevyhnutným krokom je získanie jazykového certifikátu na úrovni, ktorá postačuje vysokým školám. Tento certifikát je vodný aj ako všeobecný doklad o jazykovej spôsobilosti, takže zíde sa aj keď sa nechystáte do zahraničia. V prípade Anglicka sa najčastejšie využíva certifikát IELTS Academic (Minimálna úroveň, ktorú musíte dosiahnuť sa líši od školy, no väčšinou je to od 6.0 do 7.5 z celkových 9.0.), alebo TOEFL. Skúšky IELTS na Slovensku zabezpečuje Britský konzulát a na termín sa musíte objednať cca tri mesiace vopred. Bez tohto certifikátu sa na žiadnu školu nedostanete, takže toto je prvý značný výdavok vo výške 194 EUR.

Výber univerzity

Ďalším krokom je výber univerzity. Je veľa rebríčkov, ktoré porovnávajú univerzity a môžete si vybrať podľa zamerania aj štátu. Odporúčam rebríčky The Complete University Guige, QS World University Rankings® alebo University league tables od Guardianu tie výber univerzity uľahčia. Na výber konkrétneho zamerania odporúčam túto stránku, na ktorej sa nachádzajú všetky kurzy univerzít a môžete si ich uložiť do vlastného zoznamu a postupne ich vyraďovať.

Ako podať prihlášku

Keď máte výber za sebou (odporúčam vybrať si pár naozaj dobrých a pár záložných horších univerzít), môžeme pristúpiť k prihláškam. Každá univerzita má vlastné formuláre, takže uistite sa, že máte všetko potrebné predtým, ako začnete posielať. Okrem jazykového certifikátu a samotnej prihlášky, ktorú vypĺňate na stránkach konkrétnej školy je potrebné spraviť ešte dve veci. Zohnať dve (po anglicky) referencie od profesorov, ktorí vás učili. Je to dôležitá súčasť a ich hodnotenie zaváži. Najviac však zaváži motivačný list, ktorý musíte napísať sami. V ňom musíte (správnou akademickou angličtinou) zdôrazniť, prečo práve vás by mala konkrétna škola vybrať a musíte vyzdvihnúť vaše prednosti. Je veľa stránok, ktoré sa zaoberajú radami o písaní motivačného listu, ale samotná príprava na IELTS testy je tiež užitočná. A keď ste si práve teraz v hlave pomysleli, že veď dám to napísať niekomu, kto to vie lepšie verte mi, štúdium v zahraničí nie je pre vás a možno by ste to nezvládli. Je naozaj dôležité, aby škola vybrala VÁS a koniec koncov, keď ste autorom naozaj vy a vyberú vás je to prvý úspech, ktorý chcete zožať vy a nie ten spolužiak, ktorý dobre píše…

Ako mi to zaplatia

Samotné vybavovanie prihlášky je z hľadiska financií čisto na vás, no na školné si od tohto roku môžete vybaviť pôžičku od anglickej vlády. (Platí pre študentov EÚ, čo sa stane v nasledujúcich rokoch neviem predpovedať, no možno by ste si mali švihnúť 🙂 ) Je do výšky 10 000 LIBIER a splácať ju začnete až po štúdiu a len vtedy, ak dosiahnete minimum ročného platu (V Anglicku je to 21 000 LIBIER ročne, ak sa vrátite na Slovensko je to cca 18 000 LIBIER ročne.) Kým nedostávate dostatočný plat, nesplácate. Po tridsiatich rokoch sa pôžička anuluje. Prihlášku podávate TU.

Kde mám bývať

Bývať môžete v univerzitnom internáte, privátnom internáte, ale aj súkromne. Či chcete byť v maličkom anglickom mestečku ako napríklad Bath, alebo vo veľkých mestách ako Londýn či Birmingham, záleží od vás. Užitočná stránka pre porovnanie nákladov na život je táto, na ktorej môžete zadať ľubovoľné mestá.

Štúdium v zahraničí nie je ľahké. Je to vážne rozhodnutie, ktoré sa ale oplatí a dá vám to omnoho viac ako len štúdium. Spoznáte nové mestá, ľudí, kultúry. Naučíte sa veľa nového a so sebou si odnesiete zážitky a skúsenosti na celý život.

FAQ, keby vás zaujímalo:

Na koľko škôl sa prihlásiť

Záleží od vás, ale norma je od jednej do 8 prihlášok.

Koľko stoja prihlášky

Na rozdiel od nášho systému, za prihlášky na magisterské štúdium sa neplatí (väčšinou).

Kedy sa hlásiť

Prihlášky začínajú od októbra, ale hlásiť sa môžete aj v júli. Či ale zostane dovtedy ešte niekde miesto…

Aký budem mať rozvrh

Záleží od kurzu a školy. Môže sa stať, že v rozvrhu budú dve hodiny týždenne alebo budú prednášky každý deň. Veľa je však na vás, v Anglicku kladú veľký dôraz na samoštúdium mimo povinných hodín v škole.

Koľko stojí školné

Znovu záleží od školy, pohybuje sa od cca 7000 LIBIER do 30 000 LIBIER za kurzy MBA a podobne. Ale výhodou je, že študujete len rok!

Koľko ľudí odchádza do zahraničia

Presné čísla žiaľ neviem, no ticho dúfam, že sa mi po napísaní tohto článku nezvýši doma konkurencia o 200% 🙂

