Sviňucha kalifornská je najmenšia a možno aj najrozkošnejšia sviňucha na svete. Meria asi 140 cm a váži okolo 55 kg. Na svete ich žije už len necelých 60. Ohrozuje ich vodný kokaín.

Čo je vodný kokaín

V našich končinách pomerne neznáma látka sa získava z plynového mechúra ďalšieho ohrozeného morského druhu, ryby totoaba. V niektorých častiach Číny je „vodný kokaín“ veľmi vyhľadávaný. Tamojší obyvatelia vera, že má liečivé účinky. Za pol kila tohto „zázraku“ zaplatíte minimálne 5000 eur. A niekedy aj 50-tisíc. Práve vďaka vysokej cene si vyslúžil prívlastok „kokaín“.

Ako vodný kokaín ohrozuje sviňuchy

Aký to ale má súvis so sviňuchami? Oba druhy sú endemické a žijú len v kalifornskej časti Mexického zálivu. Cicavce sa zachytávajú do ilegálnych sietí určených na lov cenenej ryby a utopia sa.

„Väčšina obchodníkov a zákazníkov o tejto súvislosti ani nevie,“ hovorí Clare Perry, vedúca oceánskej kampane Investigatívnej agentúry pre životné prostredie. „Ak obchod nezastavíme, vyhynú oba druhy.“

Lov na totoaby je zakázaný už desaťročia, no dopyt po látke je silnejší. Ochrancovia žiadajú sprísnenie čínskej legislatívy , viac kontrol a úplný zákaz lovu v oblasti, kde sa sviňuchy kalifornské vyskytujú. Ak mexická vláda neurobí potrebné opatrenia, sviňuchy vyhynú do niekoľkých rokov.

Ak sa podarí presadiť novú legislatívu, malé morské cicavce by sme stále mohli zachrániť. „Myslím si, že by sme zaznamenali stabilizáciu populácie a následne jej postupný nárast,“ hovorí Clare Perry. „Zaberie to mnoho času a neustále sledovanie, ale stále je tu šanca na záchranu.“

Značné zväčšenie populácie by trvalo desaťročia, ale sviňucha kalifornská by nebola jediným druhom, ktorému by sa podarilo takpovediac utiecť hrobárovi z lopaty. S našou pomocou by ich príbeh mohol mať šťastný koniec.

