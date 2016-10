Ohodnoť článok

Kúpa nehnuteľnosti: Pri kúpe nehnuteľnosti minieme desaťtisíce eur, ktoré môžu byť našou najväčšou životnou investíciou. Môžeme si dovoliť brať tento krok na ľahkú váhu a ignorovať napríklad praktické tipy, ktoré nám pri procese výberu a následnej kúpe správneho objektu pomôžu?

Zodpovedný prístup a premyslený výber sa pri kúpe nehnuteľnosti skloňuje z každej strany. Niet sa čo diviť, kúpa nehnuteľnosti je veľký životný krok, od ktorého bude dosť podstatnou mierou závisieť kvalita nášho života. Aby sme ju mohli ešte zvýšiť, prinášame zopár praktických tipov, vďaka ktorým sa kúpa vybranej nehnuteľnosti stane dobrou voľbou a prinesie nám osoh.

1. Poloha a lokalita – Myslime na budúcnosť

Výber nehnuteľnosti začína výberom lokality, ktorá nás osloví alebo odoženie. Ak stavíme na prvý prípad, lokalita nás zrejme priťahuje prostredím, občianskou vybavenosťou aj službami. Rozhodnutie je jasné, tu sa bude žiť dobre, no má to jeden háčik. Dobrým lokalitám hrozí, že v budúcnosti sa zaplnia novými projektmi, takže myslime na možný ruch a stratu súkromia.

2. Kvalita nehnuteľnosti – Stavme na komfort a životnosť

Pri posudzovaní kvality nehnuteľnosti nás zaujíma viacero aspektov, no najskôr začneme skúmať výber materiálov, konštrukčnú stránku, statiku a predpoklad dlhodobej životnosti stavby. To všetko súvisí s možnosťou žiť komfortne a neutrácať za neustále rekonštrukcie.

3. Životné prostredie – Hľadajme pokoj a zdravé bývanie

Moderné bývanie 21. storočia ovládla ekológia, takže dôraz na hľadanie nehnuteľnosti so zdravým vnútorným prostredím a čo najlepším stavom okolitého životného prostredia bude zohrávať kľúčovú úlohu.

4. Hospodárnosť objektu – Možnosť šetriť za energiu je vítaná

S vyššie spomenutou ekológiou súvisí aj energetická efektivita budovy, ktorá sa pri výbere nehnuteľnosti stala takisto smerodajným faktorom. Možnosť ušetriť na nákladoch za energiu pár desiatok až stoviek ročne je vítaná a ocenia ju všetci kupujúci.

5. Znalecký posudok – Reálnu cenu odhadne nezávislý odborník

Pred samotnou kúpou je dobré dať si vypracovať nový znalecký posudok, obzvlášť, ak je kúpa financovaná úverom z banky. Predávajúci totiž môže mať posudok s nadhodnotenou cenou, čo by skreslilo reálne informácie a mohlo vám sťažiť financovanie aj prípadný budúci predaj.

6. Susedia – Dobré sociálne prostredie ovplyvní kvalitu bývania

Ďalším užitočným tipom je preverenie susedov, ktorí môžu byť naši priatelia alebo sa s nimi dostaneme do nepríjemných sporov. To by nás malo viesť k zisteniu nejakých „kuloárnych“ informácií o medziľudských vzťahoch v lokalite a k preskúmaniu sociálnych pomerov.

Ak bola kupovaná nehnuteľnosť využívaná predošlým majiteľom a nejde o novostavbu, odporúčame sa zamerať na ďalšie dôležité faktory:

Skúmajme pôvod nehnuteľnosti

Ak bol vyhliadnutý objekt už predtým využívaný, mali by sme si dať námahu a preskúmať jeho pôvod. S tým totiž súvisí veľa aspektov od kvality nehnuteľnosti, komfortného bývania až po predpoklad potenciálneho rastu hodnoty objektu.

Pozor na vecné bremeno a iné ťarchy

Len nehnuteľnosti s vyrovnanými vlastníckymi podielmi bez dlhov a inej ťarchy nás ochránia pred problémami s vlastníctvom. V spolupráci s právnikom, katastrom aj notárom dokážeme zistiť, či kupujeme „čistú“ nehnuteľnosť.

Zíde sa technická inšpekcia nehnuteľnosti

Pri kúpe staršej nehnuteľnosti nám môžu byť zatajené nejaké neviditeľné poškodenia. Tie odhalí práve technická inšpekcia, po ktorej môže prísť k náprave stavu a zvýšeniu kvality objektu.

Veríme, že naše tipy vám pomôžu a kúpa nehnuteľnosti sa stane hračkou, ktorú zvládnete bez zbytočných komplikácií. Potom si môžete užívať bývanie podľa predstáv a zvýšiť tak kvalitu svojho života. Držíme palce, nech máte pri výbere šťastnú ruku a triezvy úsudok.

