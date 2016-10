Ohodnoť článok

Slovenská značka kvality: Na Slovensku sa, čo sa týka módy, nechávame príliš ovplyvňovať západom. Nosíme, čo vidíme v reklamách, časopisoch a filmoch a väčšinou ide o zahraničné značky. Mali by ste sa však zoznámiť s nasledovnými rýdzo slovenskými značkami, ktoré sú hrdé na to, odkiaľ pochádzajú. Využívajú mnohé slovenské tradičné motívy, ako napríklad kresby na domoch v Čičmanoch či modranskú majoliku, a vyzerá to naozaj úžasne a originálne. Veď presvedčte sa sami…

Jana Gavalcová

Jana Gavalcová je mladá talentovaná módna návrhárka, ktorá doslova rozžiarila tohtoročné Bratislavské módne dni. Jej jedinečný štýl spočíva v kombinovaní ľudových motívov s modernými prvkami. Dominuje hlavne v návrhoch šiat. Spolupracovala napríklad s Miss Universe a momentálne má plné ruky práce, lebo prichádza plesová sezóna. Tento rok bude na plesoch veľa celebrít, ktoré budú pripomínať skôr tanečnice z Lúčnice ako hollywoodské hviezdy.

Samozrejme, nevenuje sa len šatám, ale tvorí v podobnom štýle aj mikiny, legíny, tričká a tak ďalej.

Prečítajte si zoznam vecí, ktoré ste o Slovensku zrejme nevedeli

Aidastyle

Ak radi vyčnievate z davu, značka Aidastyle je pre vás to pravé. Oblečenie priam kričí, hrá všetkými farbami a využíva rôzne vzory a geometrické útvary. Aidastyle sa zviditeľnil aj preto, že obliekal našich reprezentantov na olympiáde v Riu. Tu skombinovali tradičný čičmanský vzor so slovenskou trikolórou a vytvorili takéto prekrásne modely, v ktorých bude každému hneď jasné, že ste hrdí na svoju vlasť a ešte aj prudko šik!

Puojd

Ďalšou značkou, ktorá si potrpí na svoje korene, je Puojd a jej zakladateľka, návrhárka a umelkyňa Michaela Bednárová. Puojd sa snaží orientovať predovšetkým na slovenského zákazníka a nielen napodobniť dizajn zo západu. Vyrába detské, pánske a hlavne dámske oblečenie, pričom sa nebojí tvoriť originálne potlače. Zapája aj slovenské motívy, dokonca aj štátny znak, čo sa len tak nevidí.

Zaujímavé je, že k tomuto kroku ju inšpirovalo Fínsko so svojou značkou Napajiri. V jej kampaniach sú aj slovenské celebrity, takže človek sa v oblečení od Puojdu hneď cíti ako doma. Módne kúsky sú naozaj jedinečné, presvedčte sa sami.

Prečítajte si: Projekt Sky Park: Keď 5 veží zatieni III veže

Typiš slovakiš

Ďalšia slovenská značka, ktorá má svoje smerovanie už v názve, je Typiš slovakiš. Na každom jednom kúsku je vidieť hrdosť na našu slovenskú vlasť. Spájajú moderné a praktické s tradičným. Na pohodlnom tričku na doma nájdete vzor, aký možno na kroji nosila vaša prababka. ,,Výšivka, ako aj celé ľudové umenie sú kultúrnym odkazom predošlých generácií,“ pýši sa Typiš slovakiš. Zatiaľ toho v ponuke nemajú veľmi veľa, no my dúfame, že sa to rýchlo zmení.

Fusakle

Fusakle je slovenská značka, ktorá sa venuje štýlovým ponožkám. Je to fungl nový projekt, ktorý má jasné zameranie. Nech sú nohy pekne v teple a šik. A konečne máme v módnom biznise aj pána. Značku založil Janči Ondruš, ktorý si predtým rád nosil ponožky ako suvenír z ciest po svete.

Čítajte tiež:

Vyzerá to tak, že 0.5 promile alkoholu pre cyklistov bude zrejme odobrené

Vláda sľubuje hladovým dolinám pracovné miesta. Kto ich zaplatí…

Comments

comments