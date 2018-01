V novoročných výpredajoch plánujú Slováci kupovať najmä oblečenie a elektroniku Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Po hektickom období vianočných nákupov prichádza obdobie novoročných výpredajov. Pre Slovákov sú obľúbenou nákupnou príležitosťou, ktorú rozhodne plánujú využiť. Vyplynulo to z prieskumu nákupného spoločenstva Cashback World uskutočneného v decembri 2017 na vzorke 1 476 respondentov starších ako 18 rokov.

Podľa prieskumu, nákupy v rámci novoročných zliav plánuje uskutočniť takmer 70 % opýtaných, z toho 53 % žien a 47 % mužov. Najviac zákazníkov (39%) plánuje nakúpiť oblečenie a elektroniku (34%), hlavne televízory, tablety, notebooky či smartfóny. Treťou najžiadanejšou nákupnou položkou je obuv, ktorú plánuje kúpiť takmer 6 % kupujúcich. Zvyšní respondenti sa rozhodnú podľa aktuálnej ponuky.

„Ukazuje sa, že aj nadchádzajúce novoročné zľavy plánujú využiť zákazníci na Slovensku naplno. Aj keď väčšina z nich má jasno v tom, čo chce kúpiť, veľa z nich sa rozhodne až podľa aktuálnej ponuky. Obchodníci tak majú ešte príležitosť zareagovať vhodnou ponukou zľavneného sortimentu,“ uviedol Ľuboš Kravárik, generálny riaditeľ spoločnosti myWorld Slovakia, prevádzkovateľ Cashback World.

Približne 15 % respondentov plánuje minúť na nákupy sumu do 50 eur, najviac, takmer 45 % opýtaných plánuje nakúpiť v hodnote od 50 do 200 eur. Až štvrtina respondentov si rezervovala na výpredaje sumu od 200 do 500 eur. Viac ako 500 eur plánuje investovať do nákupu zľavnených tovarov 11 % opýtaných. Zvyšné 4 % respondentov ešte nevedelo uviezť presnú sumu, ktorú minie na výpredaje.

Možnosťou pre milovníkov výpredajov ako znásobiť výhodnosť nákupov je členstvo v nákupnom spoločenstve. „Pri nákupe s vernostnou Cashback kartou môže získať zákazník peniaze späť aj z ceny zľavneného tovaru,“ vysvetľuje Ľuboš Kravárik. Z každého nákupu v partnerskom obchode zákazníkovi vráti 1 – 5 % z ceny tovaru, ktorý môže, alebo nemusí byť v zľave.

