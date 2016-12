Fíni vedia, ako prekonať zimnú depresiu. Toto sú ich triky

Ohodnoť článok

My sne na tom na Slovensku celkom dobre. Zimu a tmavé dni máme len od novembra do marca, čo je päť mesiacov. Predstavte si však také severské krajiny ako je Nórsko, Estónsko, Švédsko alebo Fínsko. Tie sú na tom oveľa horšie, no zimu zvládajú bravúrne. Toto sú tri spôsoby, ktoré sme sa na prekonanie zimnej depresie od nich naučili. Vyskúšajte ich túto zimu a dajte nám vedieť, či sa cítite lepšie.

Solárium v zime zaháňa depresiu

Aj keď sa na internete vedie nespočetne veľa diskusií a debát o tom, či je navštevovanie solária zdravé alebo nebezpečné, jedno vieme isto. Pravidelná návšteva solária v zime zaženie vašu depresiu z tmy a dodá vám energiu. Určite si typ vašej pokožky a podľa toho si zvoľte, ako často do solária prídete. Najbezpečnejšie je sa pred použitím poradiť na recepcii, kde vám taktiež povedia, ako často by ste mali chodiť tak, aby ste si neublížili. Mnoho ľudí volí klasiku, solárium dva krát do týždňa počas zimy na nie viac, ako 10 minút.

Nielen že si udržíte letné opálenie, budete sa taktiež cítiť lepšie a teplejšie. Zima je dlhá, no ak hľadáte príjemný relax, skúste sa zohriať v soláriu.

Položte si lampu do okna, pomôžete susedom

Na toto prišli Švédi. Ak sa prejdete uličkami Štokholmu alebo akýmkoľvek malým mestečkom vo Švédsku v zimnom období, určite si všimnete, že veľa okien má v sebe lampu. Ide o zaháňanie depresie v uličkách, ktoré naozaj pomáha. Tento severský zvyk, ktorý je rozšírený najmä vo Švédsku sa postupne dostáva aj do okolitých krajín.

Zaujímavosťou je, že internetom kolovala nepravdivá informácia o tom, že Švédsko dáva svojim obyvateľom dotácie na toto príjemné osvetlenie v oknách. Nie je to pravda.

Sauna je vynález, bez ktorého by Fínsko zrejme zamrzlo

Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zahrať zimnú depresiu je jednoznačne sauna. Nech ste akokoľvek premrznutí, sauna vám poriadne zohreje kosti. Outžovanie je „fínska vec“ a mnohí Fíni radi zo sauny vybehnú von a hodia sa rovno do ľadovej kopy snehu. Hneď na to sa vráta do sauny. Saunovanie však nie je pre každého a mali by ste ho konzultovať s vašim lekárom – najmä tí, ktorí majú srdcové problémy.

PS: Nezabudnite na to, že v saune sa plavky nenosia 🙂