Osmička najlepších špeciálnych jednotiek na svete

Few bonds are stronger than those between brothers who have gone to hell and back together @agilitetactical #agilite #israelisf #mohawkair #israeldefenseforces #idf #suppressor #oaf #guns #sniper #sf #sayeretmatkal #shayetet13 #x95 #gun #dan33 #אג'ילייט #אגילייט #ציודמפחיד #קרבי ##סיירות #שייטת13 #gun #pewpew #idfgear #k3platecarrier Pic by Benny Levin @iwi_israel

A post shared by Agilite Systems (@agilitetactical) on Dec 23, 2016 at 10:32am PST