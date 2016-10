Ohodnoť článok

Nukleárnu zimu dôverne poznáme z katastrofických filmov. Ako ju však vidia vedci a čo nás v prípade nukleárnej vojny čaká? Tím štyroch amerických vedcov zaoberajúcich sa životným prostredím a atmosférou sa pozrel na to, ako by to vyzeralo po relatívne malej nukleárnej vojne. Laikom sa následky môžu zdať zanedbateľné: ochladenie Zeme o 1 až 2°C a o 9% menej zrážok. No aj takéto zmeny by mohli mať za následok zlú úrodu a hladomor. Koniec koncov, prežívali by sme najstudenšie obdobie za posledných 1000 rokov. Ako by to teda v prípade nukleárnej vojny vyzeralo?

Vojna samotná

Tím pracoval s víziou stovky atómových hlavíc o veľkosti bomby zhodenej na Hirošimu. Konflikt by sa odohral medzi Indiou a Pakistanom. Prečo práve tieto krajiny? Vedci schválne vybrali krajiny, ktoré majú k dispozícii nukleárne bomby, no v porovnaní s atómovou výbavou veľmocí ako je USA, Rusko alebo Čína je tá ich „zanedbateľná“. Chceli tak demonštrovať, že ak „malá“ nukleárna vojna môže mať veľké následky, celosvetová vojna by mohla znamenať koniec.

Po vojne

Do atmosféry sa okamžite dostane päť megaton čierneho uhlíka . Ten absorbuje slnečné teplo ešte než stihne prísť na Zem. Časť uhlíka sa zo vzduchu vráti na Zem v zrážkach.

. Ten absorbuje slnečné teplo ešte než stihne prísť na Zem. Časť uhlíka sa zo vzduchu vráti na Zem v zrážkach. Po roku klesne priemerná povrchová teplota o 1°C a po piatich rokoch o takmer 2°C . Po dvadsiatich rokoch sa planéta zase oteplí a priemer sa ustáli na teplote o pol stupňa nižšej ako pred vojnou.

. Po dvadsiatich rokoch sa planéta zase oteplí a priemer sa ustáli na teplote o pol stupňa nižšej ako pred vojnou. Klesajúca teplota by znamenala menej zrážok . Po piatich rokoch by na Zem spadlo o 9% menej dažďa. Po 26-tich rokoch by to bolo o 4,5% menej.

. Po piatich rokoch by na Zem spadlo o 9% menej dažďa. Po 26-tich rokoch by to bolo o 4,5% menej. Od druhého do šiesteho roku po vojne by sa skrátila pestovateľská sezóna bez mrazu o 10 až 40 dní, v závislosti od oblasti .

. Chemické reakcie v atmosfére zničia ozónovú vrstvu . Po piatich rokoch je o 20-25% tenšia. Po desiatich rokoch dôjde k jej čiastočnému obnoveniu na 8% redukciu.

. Po piatich rokoch je o 20-25% tenšia. Po desiatich rokoch dôjde k jej čiastočnému obnoveniu na 8% redukciu. Menšia ochrana proti UV žiareniu by znamenala popáleniny zo Slnka, rakovinu kože, menšiu úrodu a destabilizáciu DNA v plodinách ako kukurica .

. Nezávislá štúdia z roku 2013 predpokladá, že po podobnej vojne by hladovali 2 miliardy ľudí.

Cieľom vedcov je motivovať svetové mocnosti, aby zničili atómové zbrane, ktorých je na svete asi 17-tisíc.

