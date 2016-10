Ohodnoť článok

Druhý najstarší sviatok Európy: Samhain (čítaj souin), v iných kultúrach nazývaný Samhuinn, Hallowmas a u nás všetkým, už dobre známy Halloween je druhý najstarší sviatok Európy, ktorý vznikol pred 6. tisíc rokmi. Ak by sme chceli sviatok Samhain preložiť z keltčiny, znamenalo by to pojem, ktorý zahrňa všetko, čo by súviselo s koncom leta a ukončenými prípravami na zimu. Bádatelia v 18. storočí vytvorili chybnú mienku o existencii keltského boha Samhain, ktorý mal vládnuť smrti. V podstate istá spojitosť by tam aj bola, nakoľko Samhain je oslavou zrodenia nového a zániku starého. Je to oslava cyklu života. Zrodenia a smrti. Zmeny.

Škorpión určuje čas

Dnešný mainstreamový Halloween sa oslavuje 31. októbra. Vraví sa mu taktiež Predvečer Všetkých Svätých, o ktorom sa traduje, ako o dni so silnejším spojením sveta živých so svetom mŕtvych alebo o dni s tenšou bariérou medzi týmito svetmi. Pred 6. tisíc rokmi sa ale ľudia neriadili gregoriánskym kalendárom. Ich kalendár tvorili hviezdy, mesiac a slnko. A práve slnko v pätnástom stupni škorpióna určovalo čas Samhainu. V tomto postavení sa slnko striedavo nachádza od 31. októbra do 4. novembra.

V tvárou v tvár Bohyni a Bohu

Úroda je zozbieraná a pripravená na zimu, v prírode padá lístie a zima začína vystrkovať svoje pazúry. Keď na prah zaklopali studené mesiace, v tom čase Kelti usporiadávali veľké hostiny a oslavy, aby sa ľudia rovnako ako zvieratá, pred zimou posilnili. Oslavy boli venované Bohyni a Bohu ku ktorým kelti otáčali svoje tváre v modlitbách, o lepšie porozumenie nekonečnému kola života a smrti. Pre Keltov to bol aj čas kedy sa otvárala brána medzi týmto a ďalším svetom. Vďaka tomu mohli žiadať svojich predkov, ktorí sa ako divoký jesenný vietor túlali po zemi, o rady a pomoc v novo prichádzajúcom roku.

Staroveký Nový rok

V minulosti bol tento sviatok aj symbolom nového roka. Matka príroda na zimu ukladá svoje deti k spánku do svojho lona aby sa na jar znova zrodili a rástli do krásy a zdravia. Pri teplom ohni, chránení pred chladom si ľudia rozprávali príbehy a hralo sa divadlo. Najznámejšími príbehmi a mýtmi na oslavách sa stali Cerridwenin kotlík premeny a znovuzrodenia, Sýtenie Morrigany ako vrany letiacej nad bojovým poľom, Kúpanie Cailleach, ktorá je Morriganou v podobe stareny a mýtus o Sviatku Bohyne temnoty.

Samhain v novom veku

Dnešné čarodejnice, najme tie wiccariánske uctievajú Samhain ako jeden z ôsmych ohnivých sviatkov roka. Oheň je najlepším prostriedkom ako sa zbavovať všetkého starého a pre náš život už nepotrebného. Čarodejnice vyrezávajú tekvice a naplňujú ich ochrannou energiou, ktorá vyháňa zlo z pred dverí, kde ju aj umiestňujú so zapálenou sviečkou. Kotlík naplnený sladkosťami v zlatom obale predstavuje zaistenie úspechu a blahobytu v rodine do ďalšieho roku. Pri tomto sviatku sú dôležité aj masky, ktoré si čarodejnice vyrábali aby sa skryli a splynuli s dušami blúdiacimi v tomto čase, po našej zemi. A čím strašidelnejšie maska tým lepšie. Je to čas veštenia a hľadania odpovedí. Vhodné činnosti pre tento sviatok sú aj štúdium rodinnej histórie, pálenie sviečok nad hrobmi milovaných a rôzne ďalšie činnosti spojené s ochranou, blahobytom a opustením minulosti.

Kompromis je zlatou strednou cestou

Druhý najstarší sviatok Európy Halloween, ktorý všetci tak dobre poznáme sa vyvinul so všetkou parádou do sviatku, pri ktorom nám celkom slušne prevetrá našu peňaženku. Masky, tekvice, sladkosti, ozdoby, sviečky, nestoja dnes len pár centov, ale o čo zmysluplnejšie by to bolo, takéto míňanie peňazí ak by sme za tým videli viac ako len ďalší americký sviatok, ktorý tak zblbol naše deti. Ak pochopíme prapodstatu tohto sviatku, vieme s malými čertami, rytiermi, vílami a princeznami vytvoriť krásny a poučný kompromis, pri ktorom môžme nielen naše deti ale aj nás samých, niečomu hlbokému naučiť a taktiež sa skvelo pobaviť.

