Originálneho módneho návrhára Fera Mikloška spojila s notebookom ASUS ZenBook 3 jedinečnosť, kráľovská modrá. A príbeh sa začal. Fero Mikloško sa stal krstným otcom zariadenia. A ZenBook 3 sa stal súčasťou najnovšej módnej kolekcie i prehliadkového móla módneho guru. Príbeh však nekončí, pretože práve teraz sú v hre originálne, luxusné šaty z dielne Miklosko Fashion Design za jediný tip týkajúci sa ultrabookového kráľa ASUS ZenBook 3.

„Aká je hmotnosť notebooku ASUS ZenBook 3?“ Odpoveď na túto jednoduchú otázku vás delí od šance získať šaty, ktoré sú snom každej ženy. Motiváciou pre mužov môže byť fakt, že nimi potešíte svoju partnerku tak, ako ešte nikdy. A keby sa vám navyše partnerka priznala, že aj ona tipovala a dúfala…

Šaty od Mikloška majú s notebookom ASUS ZenBook 3 spoločného viac, než sa na prvý pohľad zdá. Stojí za nimi sila myšlienky, nápad, originalita,… prvky jedinečnosti, ktoré veciam vdychujú dušu. Stojí za nimi životná filozofia, ktorá nepozná kompromisy. „Strih“, tvar, materiál, prepracovanie do posledného detailu, vysoká kvalita i výdrž, fenomény, ktoré spája jediný cieľ. Vy.

ASUS ZenBook 3

Šaty s perfektným strihom z exkluzívneho materiálu a precíznym šitím vám sadnú vždy, ale ako viete, či vám sadne notebook? ASUS ZenBook 3 je mimoriadne tenké, mimoriadne výkonné a mimoriadne odolné zariadenie. Telo zariadenia je vyrobené zo špeciálneho kovu. Ide o špeciálny hliník vyvinutý pre potreby leteckého, kozmo priemyslu. A tam sú atribúty jasne dané, materiál musí byť pevnejší a zároveň ľahší. Preto je ZenBook 3 až o 50 % odolnejší než štandardne používané „pozemské“ zliatiny. Vďaka tomu môže byť zariadenie tenké len 11,9 mm a nevážiť viac ako kilo. Odolnosťou sa pýši aj displej chránený 0,4 mm sklom Corning Gorila Glass 4, ktorý ma dvakrát takú pevnosť ako doterajší štandard.

Odolnosťou však unikátnosť tohto zariadenia zďaleka nekončí. 12,5 – palcový Full HD displej s pozorovacími uhlami 178° zaberá až 82 % plochy tela. Rám okolo displeja s hrúbkou len 7,6 mm vyvoláva dojem takmer bezrámového dizajnu. Obraz displeja je vďaka exkluzívnym zobrazovacím technológiám dokonalým vizuálnym zážitkom. Kontrastný pomer 10 000 : 1 a o 200 % vyšší kontrast hovoria za všetko. Vstavané reproduktory z dielne Harman/Kardon sú jasným signálom, že akýkoľvek multimediálny obsah dostanete naservírovaný s excelentným a najmä autentickým zvukom.

Špičkový dizajn, dokonalý obraz, čistý silný zvuk by boli pri nízkom výkone notebooku len „na okrasu“. Preto výrobca do ZenBooku 3 vložil všetko, čo sa spája so súčasným maximálnym výkonom, rýchlosťou a výdržou. Procesor Intel Core i7, už siedmej generácie, s pretaktovaním na frekvenciu 3,1 GHz, 16 GB operačnú pamäť LPDDR RAM na frekvencii 2133 MHz, úložisko až 1TB SSD s rozhraním PCIe Gen3, ktoré je až 3-krát rýchlejšie než SATA3 SSD a najnovší, najuniverzálnejší port USB typu C. Batéria vydrží na jedno nabitie úžasných 9 hodín a za neuveriteľných 49 minút doplní až 60% „šťavy“.

Zostáva už len vysvetliť chladenie. Fyzika nepustí a v tomto prípade bolo nevyhnutné „pohrať“ sa s ňou o čosi viac. Udržať obrovský výkon v tenučkom tele pri optimálnej teplote tak, aby ste mohli mať zariadenie pohodlne položené na kolenách, je výsledkom najkvalitnejších materiálov a dômyselného systému s cieľom odvádzať teplý vzduch efektívne a zároveň potichu. Je ťažké si predstaviť, že celý systém chladenia má len 3 mm, veď ako inak by sa „vpratal“ do tak útleho notebooku s hmotnosťou niečo málo vyše 900 g. Tak, koľko teda podľa vás ASUS ZenBook 3 váži?

