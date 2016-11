Ohodnoť článok

List Friedricha Trumpa

Berlín 21. novembra (TASR) – V nemeckom archíve objavili rukou písaný list, v ktorom starý otec novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa bez úspechu bojoval proti svojmu vyhosteniu z krajiny za to, že si nesplnil povinnosť absolvovať vojenskú službu.

Denník Bild dnes zverejnil list z roku 1905, ktorý v archíve nemeckého mesta Speyer objavil historik Roland Paul. Friedrich Trump v ňom žiadal bavorského princa-regenta Luitpolda, aby ho ako “všetkými milovaný, ušľachtilý, múdry a spravodlivý” vládca nedeportoval. Princ však jeho “najponíženejšiu žiadosť” odmietol, uviedla tlačová agentúra AP.

Trumpov starý otec sa narodil v Kallstadte, ktorý vtedy patril do Bavorska, a ako tínedžer emigroval okolo roku 1885 do USA bez toho, aby absolvoval povinnú vojenskú službu. Najskôr odišiel do New Yorku a neskôr v rámci zlatej horúčky na Západ, kde spravoval niekoľko krčiem a verejný dom.

Keď si v Amerike zarobil majetok, nakrátko sa aj s manželkou vrátil naspäť do rodného Kallstadtu, miestne úrady však rozhodli o jeho deportácii. Dôvodom bola skutočnosť, že vopred neinformoval príslušné miesta o svojom odchode do zahraničia a že pred ním neabsolvoval povinnú vojenskú službu.

Hovorkyňa štátneho archívu nemeckej spolkovej krajiny Porýnie-Falcko Isabell Weisbrodová povedala, že v archíve majú aj rodný list Friedricha Trumpa.

