New York 14. novembra (TASR) – Novozvolený prezident USA Donald Trump vyhlásil, že je “veľmi triezvy” človek a že vo funkcii šéfa Bieleho domu bude mať “veľmi dobré spôsoby”.

Newyorský miliardár však v rozhovore pre televíziu CBS dodal, že tieto spôsoby “záležia na tom, aká je situácia” – niekedy “sa musíte správať drsnejšie“, zdôraznil.

Trump v interview, ktoré odvysielali v nedeľu, dostal otázku, či bude používať rovnakú, niekedy kontroverznú rétoriku ako počas kampane. “Niekedy potrebujete určitú rétoriku, aby ste ľudí motivovali,” reagoval.

Trump tiež uviedol, že dosiaľ nepočul o správach, podľa ktorých jeho stúpenci nadávali alebo sa vyhrážali Afroameričanom, Hispáncom či gejom. Podľa vlastných slov ho však “zarmútilo”, keď sa to dozvedel, a svojim prívržencom odkázal: “Poviem to priamo do kamier: Prestaňte s tým.”

Peniaze nechce

Budúci prezident, ktorý prevezme funkciu v januári, okrem toho avizoval, že sa vzdá prezidentského platu 400.000 dolárov ročne.

Podľa vyjadrenia pre CBS nevedel, že ide o takúto sumu, zákon však vyžaduje, aby prijal plat jeden dolár. Pokiaľ ide o zvyšok: “Nevezmem si tento plat.”

