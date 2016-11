Ohodnoť článok

Dovolenka v USA

Bola vždy Amerika vašim veľkým snom, no vždy sa vám zdali ceny leteniek pridrahé? Aj keď mnohých zvolenie nového prezidenta USA minimálne prekvapilo, ešte sme nevedeli, ako to ovplyvní ceny leteniek. Spojené štáty Americké sa po zvolení Donalda Trumpa stávajú dostupnejšou a lacnejšou destináciou, tvrdí Austrálska federácia cestovných agentov. Jason Westburry, ktorý je CEO tejto federácie povedal, že to očakával a pre mnohých sa stane USA lacnejšou dovolenkovou destináciou ako kedykoľvek predtým. Kedy ak nie teraz je dovolenka v USA taká reálna.

Cestovanie do USA bude vďaka Trumpovi lacnejšie

„Donald Trump bol vždy veľkým podporovateľom cestovného ruchu v krajine a nikdy sa tým netajil. Z toho dôvodu vidíme zmeny aj v medzinárodnom merítku. Trump vždy kládol dôraz na zahraničných turistov a príjmy, ktoré má USA aj vďaka nim.“ povedal Westburry pre austrálsky denník news.com v San Franciscu, kde sa práve nachádza.

V lietadlách amerických spoločností, ktoré počas vyhlasovania výsledkov volieb smerovali do USA kapitáni oznámil víťaza volieb všetkým pasažierom. Niektorí tlieskali, iní boli šokovaní. Aktuálne môžeme sledovať veľké súťaženie medzi leteckými spoločnosťami v cenách leteniek do USA. Aktuálne je jeden z najlepších časov vydať sa tam. Niektoré ceny leteniek do Spojených štátov Amerických klesli až o 40 %, čo je historické minimum. Aj napriek tomuto skutku vydala podľa CNN v sobotu doobeda turecká vláda varovanie pre svojich občanov proti cestovaniu do USA. Dôvodom tohto varovania sú protesty proti novému prezidentovi, ktoré pretrvávajú vo väčších mestách ako je Seattle, Oakland, Portland, New York či LA.

TIP redakcie: Ak sa teda chystáte do Ameriky, skúste si cesto naplánovať lepšie, aby vám nič neuniklo. Kúpte si letenku do New Yorku s návratom z Los Angeles. Dáva vám to priestor preskúmať celé Spojené štáty Americké a obľúbené destinácie ako Miami, Las Vegas, New York a San Francisco.

