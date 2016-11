Ohodnoť článok

Top graffiti v Európe:

Dnes sa za umením nemusíte vybrať len do galérií. Inšpiratívne umelecké výtvory nájdete vo svete aj bez drahej vstupenky a čakania v dlhých radoch do výstavných siení. Kde? Na ulici. My vám ponúkame prehľad top miest v Európe, kde scéna graffiti prekvitá.

Lisabon

Šťastie v nešťastí malo hlavné mesto Portugalska po tom, čo ho zasiahlo zemetrasenie v roku 1755. Kedysi biele mesto začalo na rekonštrukciu zničených budov používať známe kachličky azulejo, ktoré svojou farebnosťou úplne zmenili jeho vizáž. O šťastí môžu hovoriť aj súčasní umelci, ktorých oficiálne podporuje vláda Portugalska.

Ľubľana

Na prvý pohľad je Ľubľana nenápadne mesto s pekným historickým centrom, ak sa však dostanete do štvrte Metelkova, pripravte sa na zaujímavé kúsky domácich i zahraničných umelcov, ktoré určite patria medzi top graffiti v Európe.

Atény

Ak od návštevy antických Atén čakáte len majestátne architektonické skvosty, vedzte, že stojí za to prejsť sa aj štvrťami Metaxourgeio, Monastiraki alebo Psirri , kde objavíte unikátne graffiti výtvory.

Brighton

Kde sa len pohnete, tam narazíte v Brightone na farebnú stenu. Jednoznačne top miesto pre milovníkov street artu!

Berlín

Navštíviť Berlín a nevidieť pritom aspoň zopár graffiti je ako prísť v zime do Tatier a vyhýbať sa snehu na svahoch. Berlín umením žije, preto si nenechajte ujsť štvrte ako Raw Flohmarket, Kreuzberg alebo East Side Gallery.

Londýn

Londýn – domov ikony graffiti Banksyho. Dvojzmyselné, často s veľmi ostrou kritickou pointou. Banksyho, ale aj iných súčasných majstrov umenia ulice, hľadajte v okolí Brick Lane, Shoreditch alebo metra Waterloo.

Frankfurt

Ak premýšľate, čo budete robiť počas čakania vo Frankfurte na svoj let do exotickej destinácie, graffiti v centre mesta vám pomôžu skrátiť čakaciu dobu.

Európa sa môže pochváliť originálnymi graffitmi aj v Helsinkách, Kodani, Ríme, Paríži, Barcelone, Marseille, Štokholme, Bristole, meste Lodž a mnohých iných. Občas stačí prejsť do bočnej uličky mimo turistického centra a odnesiete si z mesta zážitok z výtvarného umenia aj bez návštevy galérie.

