Vedci tvrdia, že otcovia vo vyššom veku s kyprejšími tvarmi žijú dlhšie, sú atraktívnejší pre opačné pohlavie a majú lepšie predpoklady odovzdať svoje gény potomkom než ich štíhlejší „kamaráti“.

Podľa Richarda Bribiescasa, profesora antropológie a zástupcu dekana na Yalovej univerzite, možno „otcovské“ priberanie v dôsledku zvyšujúcej sa úrovne testosterónu nezodpovedá ideálu poriadneho chlapa. V skutočnosti však predlžuje život a posilňuje imunitu.

Je totiž dokázané, že takýchto mužov nepostihuje tak často infarkt či rakovina prostaty. Istá štúdia z roku 2008 okrem toho potvrdila, že u mužov s rýchlejším metabolizmom bola pravdepodobnosť úmrtia v danom roku vyššia o 50% v porovnaní s mužmi, ktorých telá spaľovali vo fáze pokoja menej energie.

„Snaha o dosiahnutie ideálu nám ubližuje,“ vyhlásil profesor Bribiescas. „Hollywoodsky imidž namysleného a energického muža, ktorý zbavuje svet zlých chlapcov a stále vyhráva, vyvoláva dojem nezničiteľnosti. Muži sú síce v priemere väčší a fyzicky silnejší než ženy, no majú jednu výraznú slabosť… V porovnaní so ženami ťažšie zvládajú infekcie a choroby. Muži sa o seba jednoducho nestarajú. A to má negatívny vplyv na rýchlosť ich starnutia.“

Profesor Bribiescas tvrdí, že bucľatejší otcovia majú tendenciu tráviť viac času so svojimi deťmi namiesto hľadania iných žien a vďaka väčšiemu množstvu tuku v tele sú pre opačné pohlavie atraktívnejší.

Slávni otcovia vo vyššom veku

K známym otcom v neskoršom veku patrí napríklad Robert De Niro, ktorý mal pri narodení svojho posledného dieťaťa 68 rokov. Rod Stewart sa zase stal otcom svojho ôsmeho dieťaťa, keď mal 66 rokov.

„Znížená hladina testosterónu vedie k strate svalovej hmoty a zvýšeniu pomeru tuku v tele,“ uvádza profesor Bribiescas vo svojej knihe Ako muži starnú: Čo prezrádza evolúcia o mužskom zdraví a úmrtnosti.

„Okrem pohodlnejších nohavíc prináša táto telesná zmena mužom aj lepšiu šancu na dlhý život a hypoteticky aj hormonálne prostredie, ktoré efektívnejšie pomáha pri otcovských plánoch.“

Výskum sa opiera o trend takzvaných otcovských tiel, ktorý velebí mužov v strednom veku s postavami pripomínajúcimi čerstvé cesto.

Istá štúdia Cambridgeskej univerzity z minulého roku však na druhej strane tvrdí, že ženy, ktoré hľadajú otca svojich budúcich detí, by sa mali poobzerať po bežcoch na dlhé trate. Tí sú totiž známi nízkou hladinou tuku v tele, čo zvyšuje pravdepodobnosť väčšieho sexuálneho apetítu a tým aj počtu spermií.

