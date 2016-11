Ohodnoť článok

Ako ušetriť na vykurovaní:

Bratislava 8. novembra (TASR) – S príchodom zimy sa začína na Slovensku naplno vykurovacia sezóna. Do veľkej miery závisí len od domácnosti, ako draho ju vykurovanie vyjde. Mnoho domácností totiž míňa energie neefektívne, čím si zbytočne zvyšuje svoje účty.

“Kto chce na vykurovaní ušetriť, mal by sa riadiť viacerými zásadami. Miestnosti by sa nemali zbytočne prekurovať. Zníženie teploty o 1 °C ušetrí približne 6 % nákladov na vykurovanie. Je preto potrebné zvážiť, či miestnosti neprekurujete. Najteplejšie by malo byť v kúpeľni, okolo 24 °C. V ostatných miestnostiach by teplota nemala presiahnuť 22 °C, na chodbách a schodiskách to môže byť ešte menej. Pri šetrení pomáha aj podlahové kúrenie, ktoré zvyšuje pocitovú teplotu v miestnosti, môžete tak kúriť menej intenzívne,” radí Vladimír Balaj, energetický audítor spoločnosti MAGNA ENERGIA.

Podľa jeho slov ak je stále otvorené okno “na vetračku”, znižuje sa tým teplota v miestnosti a preto sa kúri viac. Lepšie je vetrať iba raz za čas a intenzívne.

Zlé tesnenie dverí a okien je podobným problémom ako vetranie nonstop. Teplo zbytočne uniká do okolia. Lepšie je niekedy vymeniť staré okná a dvere za nové. Ušetriť sa môže vďaka tomu až pätina nákladov na kúrenie. Investícia do nových okien a dverí sa tak pomerne rýchlo vráti. Taktiež by nemali na radiátoroch chýbať termoventily, ktoré budú automaticky udržiavať v dome zvolenú teplotu. Ušetriť sa tak dá až viac ako 10 % nákladov na kúrenie.

Radiátor je efektívny iba vtedy, ak z neho môže teplo bez prekážky prúdiť do miestnosti. Nemal by sa preto prekrývať závesmi, záclonami alebo sušiť na nich veľké uteráky.

“Ak odchádzate z domu preč, nevypínajte kúrenie úplne. Rovnako to nerobte ani v noci. Nechajte nastavené kúrenie na udržiavanie nižšej teploty, je to lacnejšie než potom vykurovať úplne vychladnuté izby. Na druhej strane, na noc je vhodné teplotu v miestnostiach o niečo znížiť. Je totiž zbytočné kúriť naplno, keď spíte,” zdôraznil Balaj.

