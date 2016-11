Ohodnoť článok

Silvestrovské destinácie: Silvester je jednoznačne jedným z najobľúbenejších častí roka, kedy mnohí z nás cestujú do zahraničia a príchod Nového roka oslávia v niektorom z európskych miest. Vybrali sme pre vás zoznam troch najobľúbenejších silvestrovských destinácii, ktoré Slováci jednoducho milujú- A to už niekoľko rokov po sebe. Ak však hľadáte zmenu, pozreli sme sa pre vás taktiež na mapu Európy a vybrali tri netradičné mestá na Silvestra, ktoré by ste mohli zvážiť tiež ak túžite po netradičnej zmene. Prečítajte si, ktoré to sú.

Klasické silvestrovské destinácie sú jednoznačne Londýn, Paríž a Praha, ktoré sú Slovákom dôverne známe. Tieto mestá milujeme a užívame si ich aj mimo, než len na prelome rokov. Sú dostupné, blízko Slovenska a veľmi obľúbené. Silvester v niektorých zo spomínaných destinácií patrí medzi top cestovateľské zážitky mnohých Slovákov a my vieme prečo!

Silvester v Londýne pre tých, čo sa neboja lietať

Letenky do Londýna z Bratislavy nie je problém získať. Spoločnosť Ryanair lieta na trase Bratislava – Londýn až dva krát denne a ceny začínajú pri 30 € za spiatočnú letenku. Prečo je však silvester v Londýne tak obľúbený? Aj keď to nie je zrovna najlacnejšia destinácia na Silvestra, mnohým Slovákom je stále veľmi dostupná. Silvestrovský Londýn s ohňostrojom sa opísať nedá – to musíte proste zažiť.

Silvester v Prahe patrí jednoznačne medzi top zážitky

Aj pre tých, ktorí trpia jazykovou bariérou. Už naše mamy milovali návštevy Prahy a to najmä z dôvodu, že sa tu dohovorili. Aj keď dnešná generácia hovorí po anglicky plynule, Praha je stále na prvých rebríčkoch silvestrovských destinácií. Cenovo veľmi výhodná najmä vtedy, ak plánujete vopred, nakoľko ubytovanie v Prahe na Silvestra vás nemusí stáť najmenej.

Silvester v Budapešti sa rýchlo stáva klasikou

Hlavne všetkých, ktorí si chcú užiť trochu multikultúrnej spoločnosti a nádychu západu. Budapešť je preslávená svojim nočným životom a príjemne nízkymi cenami. Aj tu však platí to, že si ubytovanie v Budapešti na Silvestra rezervujte pár mesiacov vopred. Budapešť je populárna medzi turistami z celej Európy a Silvester tu chce stráviť hádam každý.

Menej tradičné silvestrovské destinácie stoja taktiež určite za zmienku. Európa predsa nie je iba Praha, Londýn a Budapešť a má veľa neobjavených zákutí. Rozmýšľali ste napríklad nad Estónskom či Rumunskom? Silvester v Tallinne môže prekvapiť tých, ktorí majú na cestovanie obmedzený rozpočet. Príjemne nízke ceny, nádych Severnej Európy a utešené centrum vydláždené kamennými kockami. Historické centrum Tallinnu sa však príjemne dá skombinovať s luxusnými hotelmi za príjemné ceny, ktorých je tu ako maku.

Ak vás láka skôr juh, bežte na Silvestra do Bukurešti. Hlavné mesto Rumunska aj v 21.storočí trpí veľkými predsudkami zo strany Západnej Európy, no úplne neprávom. Veľmi lacná Bukurešť je číslom jeden na zozname netradičných dovolenkových destinácií počas Silvestra.