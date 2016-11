Ohodnoť článok

Hillary verzus Trump

Politický humorista P.J. O’Rourke nazval kedysi dávno Hillary Clinton ako „rybaciu lebku v polievke“ alebo ako „panovačnú a trochu bohatú“. Preto bolo veľkým prekvapením, keď ju sám volil minulý týždeň za novú prezidentku Spojených Štátov Amerických. V televíznej show „Wait Wait…Don’t Tell Me!“ to komik priznal a stojí si za tým, že „Hillary je tá druhá najhoršia vec, ktorá sa mohla stať tejto krajine a mýli sa úplne vo všetkom. Avšak, mýli sa v rámci noriem“.

O Trumpovi vieme, že má pevné zásady. Jasne sa vyjadruje o tom, že chce zabrániť Mexičanom vstup do krajiny a deportovať tých, ktorí tam už sú. Chce postaviť múr okolo Spojených štátov Amerických a zakázať Moslimov. Myslí si, že poradcov nepotrebuje, nemá presný plán a nevie čo si myslí o daniach, zdravotnom poistení a umelom prerušení tehotenstva. Sľúbil, že zbombarduje ISIS a svojou ignoranciou, impulzívnosťou a hnevom si medzinárodné vzťahy nevybuduje. „Pre milovníkov mieru boli uplynulé voľby prezidenta USA ťažké“ povedal pre portál reason.com David Boaz, viceprezident Catovho inštitútu.

Zoznam vecí, vďaka ktorým si Trump získal Ameriku

chce poslať Mexičanov do Mexika

medzi Mexikom a USA chce múr, no platiť zaň nechce

chce zakázať Moslimov v krajine

chce zbombardovať ISIS

Nemiestny vtip Hillary obletel svet. Nazvali ju Killary

Je zanietenou zástankyňou americkej intervencie v Lýbii a zvrhnutia Muamara Gaddafiho. Avšak, spôsob, akým vtipkovala o jeho smrti pohoršil celý svet. Jej výrok „prišli sme, videli sme a on umrel“ obletel celý svet, informuje portál soapboxie.com. Aj pre to si vyslúžila prezývku „Killary“.

Vyzerá to tak, že Amerika počas milo týždňových volieb na výber veľmi nemala a bolo to na štýl „z kaluže do blata“. Hlasy však jednoznačne rozhodli pre Donalda Trumpa ktorý bude mať od januára presne štyri roky na to, aby dokázal Spojeným Štátom Americkým a celému svetu, že si Američania vybrali správne.

