Originálne budíky

Unavuje vás už váš všedný budík a chceli by ste vyskúšať niečo nové? Na svete existuje množstvo spôsobov, ktoré vás zaručene prebudia a zároveň vám ponúkajú originálny spôsob budenia.

Budík v tvare činky

Určite vám neublíži ľahké fitness hneď z rána. Na vypnutie tohto budíka si budete musieť precvičiť posilňovanie a to hneď 30krát. Budík je vytvorený tak, aby s ním dokázali manipulovať aj slabší a teda má iba 0,5kg

Hoď ma

Určite si pri zobúdzaní poviete „tak rád by som ťa rozbil“ a teraz na to máte príležitosť. Napriek tomu, že sa vám budík nerozbije, na to, aby ste ho dokázali vypnúť ho musíte hodiť o stenu. Tento budík má tvar lopty a po celom obvode je pogumovaný

Matematika hneď z rána

Existuje množstvo aplikácií, ktoré vám hneď z rána potrápia mozog. Medzi najčastejšie patria matematické príklady, ktorých náročnosť si môžete určiť sami.

Chyť si ma

Clocky je utekajúci budík, ktorý vás zaručene pobaví. Vždy keď zazvoní, začne utekať a to ľubovoľným smerom. Ak chcete budík vypnúť, musíte ho chytiť. Podarí sa vám lapiť budík skôr ako prebudíte celú rodinu?

