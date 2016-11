Ohodnoť článok

Poriadne sa vypotiť: Aj keď mnohí z nás máme počas chladných dní chuť prikryť sa teplou dekou a nevychádzať z domu, vyzliecť sa donaha, poriadne sa vypotiť, a skočiť do ľadovej vody má paradoxne zdravšie účinky ako to, že prezimujeme v prehriatych bytoch a kanceláriách. O čom je reč? O fínskej saune.

Fíni ju poznajú už od 5. storočia, kedy si ako škandinávski nomádi nosili so sebou prenosnú potnú chýšu, podobne ako Americkí Indiáni. Ani dnes Fíni na saunu nedajú dopustiť. Majú ju doma, v bytovkách, hoteloch, na úradoch, ale aj vo vlakoch a najnovšie saunu nájdete vo Fínsku aj v špeciálnych autobusoch.

A že to Fíni myslia s výstavbou sáun vážne, o tom svedčí ich počet. Dnes je vo Fínsku takmer 3, 000 000 sáun!

Tip redakcie: Pozor aby ste s detmi netrávili príliš veľa času

Choďte sa vyúdiť do tradičnej dymovej sauny

Fíni vnímajú saunu ako posvätné miesto. Veľmi si ju vážia, chodia sa do sauny liečiť, robia v nej rozlúčkové ceremónie s mŕtvym a ženy do nej chodia aj porodiť. Preto ak vám váš fínsky známy/a povie, že sa narodil-a v saune, neberte to ako vtip. Samozrejme, podobné rituály sa odohrávajú počas toho, ako sa saune nekúri.

Okrem elektrických sáun a tých s pecami na drevo je vo Fínsku známa tradičná dymová sauna (savusauna). Potiť sa budete v tmavej miestnosti bez okien, komína a elektriny. Jediné svetlo v dymovej saune je to zo sviečky. Vytopenie miestnosti trvá aj 8-10 hodín. Potom sa už len otvoria dvere, aby sa vypustil všetok dym a potný rituál môže začať!

Vo fínskej saune sa aj rokuje

Vo Fínsku na rozdiel od nás alebo Nemecka, kde je saunová kultúra populárna, berú návštevu sauny ako spoločenskú udalosť. Všetci sa tam bavia, popíjajú vodu, nealko alebo aj pivo. Nie je tajomstvom, že sa v saune robia aj diplomatické schôdzky.

Ak chcete fínsku saunu zažiť tak, ako sa patrí, vyberte sa do tej, ktorá je blízko jazera. Poriadne sa vypotiť, skočiť si do studenej vody a zaplávať si pred tým, ako sa do horúcej sauny vrátite, je zážitok na nezaplatenie.

Tip redakcie: TOP 5 zimných destinácii, keď vás nebaví jazda po svahoch

Nechajte sa v saune vyšibať

Ak navštívite Fínsko v období, kedy sú na brezách ešte zelené listy, odpozorujte, ako si domáci pripravujú do sauny brezovú “kyticu” z listov a konárov stromu. S tzv. vihtou sa potom v saune vzájomne alebo každý samostatne “vyšibú”, čo má vraj blahodárny účinok na dýchacie cesty, uvoľnenie napätých svalov, hlavne ak sa k breze pridajú listy eukalyptu alebo dubu.

A v čom spočíva hlavné tajomstvo fínskej sauny? Fíni vám odporúčia vyskúšať ju bez plaviek a uteráka. Len tak vaša pokožka dostane to, po čo ste si do sauny prišli: poriadny detox.

Čítajte tiež:

Jesenné ovocie, vitamínová bomba do sychravých dní

Život bez mejkapu sa vám úplne zmení